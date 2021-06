న్యూఢిల్లీ: భారత్ లో కరోనా డెల్టా ప్ల‌స్ వేరియంట్ కేసులు పెరుగుతుండడంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. భారత్ లోని 18 జిల్లాల్లో 48 కేసులు న‌మోదైన‌ట్లు నేష‌న‌ల్ సెంట‌ర్ ఫ‌ర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ (ఎన్సీడీసీ) డైరెక్ట‌ర్ సుజీత్ సింగ్ శుక్ర‌వారం మీడియాకు తెలిపారు. అత్య‌ధికంగా మ‌హారాష్ట్ర‌లో 20 డెల్టా ప్ల‌స్ వేరియంట్ కేసులు నమోదయ్యాయని, త‌మిళనాడులో 9, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో 7, కేర‌ళ‌లో 3, గుజ‌రాత్‌, పంజాబ్‌లో రెండేసి కేసులు, ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేవ్‌, ఒడిశా, జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌, రాజ‌స్థాన్‌, క‌ర్ణాట‌క‌ల్లో ఒక్కో కేసు న‌మోదైన‌ట్లు ఆయ‌న వెల్లడించారు. ఆందోళ‌న‌క‌ర వేరియంట్ అయిన డెల్టా వేరియంట్ కేసులు 50 శాతానికిపైగా ఉన్న 8 రాష్ట్రాల‌పైనే ప్ర‌ధానంగా దృష్టి సారించిన‌ట్లు ఆయన చెప్పారు. ఇందులో తెలంగాణ‌తోపాటు ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌, ఢిల్లీ, హ‌ర్యానా, కేర‌ళ‌, మ‌హారాష్ట్ర‌, పంజాబ్‌, వెస్ట్ బెంగాల్ ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. స్వీయనియంత్రణతోనే కరోనా కట్టడి సాధ్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. అత్యవసర పనులు ఉంటేనే బయటికి రావాలని, బయటకు వచ్చినప్పుడు విధిగా సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు ధరించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించడంతో పాటు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ఆయన సూచించారు. కేంద్రం విధించిన కరోనా నిబంధనలను విధిగా పాటించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

