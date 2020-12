భారీగా వ్యవసాయేతర రిజిస్ట్రేషన్లు

మూడో రోజు 4,913 రిజిస్ట్రేషన్లు.., ఆదాయం రూ.35 కోట్లు ఆదాయం

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రెండో రోజుల కన్నా మూడోరోజు వ్యవసాయేతర ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌లు భారీగా జరుగుతున్నాయి. మంగళవారం (రెండోరోజూ 3,433 డాక్యుమెంట్లు కాగా రూ.20.92 కోట్లు), బుధవారం (మూడోరోజూ 4,913 రిజిస్ట్రేషన్లకు.. రూ.39 కోట్ల) ఆదాయం ప్రభుత్వానికి సమకూరింది. బుధవారం ఈ చలాన్‌లు 6,135 కాగా రూ.46 కోట్ల ఆదాయం ఖజానాకు చేరింది. ప్రస్తుతం 100 రోజులకు పైగా రిజిస్ట్రేషన్‌లు ఆగిపోయి ప్రస్తుతం ప్రారంభం కావడంతో రియల్‌రంగం వ్యాపారులు అపార్ట్‌మెంట్ ప్లాట్‌లతో పాటు హెచ్‌ఎండిఏ లే ఔ ట్లప్లాట్ల అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలో డాక్యుమెంట్లు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

4,913 non agriculture registrations in TS on the third day