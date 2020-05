5 ప్రైవేటు వర్శిటీలు

రాష్ట్రం ప్రత్యేక ఆర్డినెన్స్ జారీ

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఐదు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల ఏర్పాటుకు ఆమోదం లభించింది. ఈ మేరకు ఐదు ప్రైవేట్ వర్సిటీల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ప్రత్యేక ఆర్డినెన్స్‌కు ఆమోదం తెలుపుతూ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ బుధవారం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.

మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ మండలం బహదూర్‌పల్లిలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీ, మెదక్ జి ల్లా సదాశివ్‌పేట మండలం కంకోల్‌లో వోక్సెన్ యూనివర్సిటీ, మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి జిల్లా దూళపల్లి ఏరియా మైసమ్మగూడలో మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ, వరంగల్ జి ల్లా హసన్‌పర్తి మండలం అనంతసాగర్‌లో ఎస్‌ఆర్ యూ టనివర్సిటీ, మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి జిల్లా ఘట్‌కేసర్ మండలం వెంకటాపూర్‌లో అనురాగ్ యూనివర్సిటీల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది.

వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి ఈ ఐదు వర్సిటీలు తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్నాయి. 2018లో తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెవేటు యూనివర్సిటీస్ (ఎస్టాబ్లిష్‌మెం ట్ అండ్ రెగ్యులేషన్) యాక్ట్-2018 చట్టం శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. గత ఏడాది ఆ చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకువస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రైవేట్ వర్సిటీల చట్టానికి అనుగుణంగా ఐదు వర్సిటీలకు కలిపి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా జారీ చేసింది.

5 new private universities to come up in Telangana