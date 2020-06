15 ఏళ్ల కనిష్టానికి..

కరోనాతో భారతదేశం జాబ్ మార్కెట్‌పై భారీ ప్రభావం

జులై-సెప్టెంబర్‌లో ఉపాధి రేటు 5 శాతమే

అయినప్పటికీ ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ఆశాజనకమే

లాక్‌డౌన్ తర్వాతే కొత్త నియామకాలు అంటున్న సంస్థలు

మ్యాన్‌పవర్ గ్రూప్ సర్వేలో వెల్లడి

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ మహమ్మారి దేశీయ ఉపాధి అవకాశాలు భారీగా దెబ్బతీసింది. రానున్న మూడు మాసాల్లో 5 కంపెనీలు మాత్రమే కొత్త నియామకాలు చేపట్టేందుకు సిద్దంగా ఉన్నాయి. పలు కార్పొరేట్ కంపెనీలు లాక్‌డౌన్ పూర్తిగా ముగిసేవరకూ వేచిచూసే ధోరణిని కనబరుస్తున్నాయని తాజా సర్వే వెల్లడించింది. మ్యాన్‌పవర్‌గ్రూప్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ అవుట్‌లుక్ సర్వేలో ఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. జులై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో నికర ఉపాధి రేటు 5 శాతంతో 15 ఏళ్ల కనిష్ట స్ధాయికి పడిపోయిందని సర్వే వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా 695 కంపెనీలు ఈ సర్వేలో పాల్గొన్నాయి. సానుకూల నియామక ధోరణిని కనబర్చిన 44 దేశాల్లో భారత్ టాప్ 4 స్థానంలో ఉంది. జపాన్, చైనా, తైవాన్ దేశాల్లో నికర ఉపాధి రేటు వరుసగా 11 శాతం, 3 శాతం, 3 శాతంగా ఉన్నాయి.

ఈ దేశాలు సానుకూల నియామకాల్లో తొలి మూడుస్ధానాల్లో నిలిచాయి. ఆర్థిక మందగమనం, మహమ్మారి వ్యాప్తి నేపథ్యంలో కార్పొరేట్ ఇండియా ఉద్యోగుల నియామకాల్లో హేతుబద్ధంగా వ్యవహరిస్తోంది. లాక్‌డౌన్ పూర్తిగా తొలగిన అనంతరం డిమాండ్ పెరగనుందని, దానికి అనుగుణంగానే నియామకాలు ఊపందుకునేలా వేచిచూసే ధోరణిని భారత్ కంపెనీలు ప్రదర్శిస్తున్నాయని మ్యాన్‌పవర్‌గ్రూప్ ఇండియా ఎండి సందీప్ గులాటీ తెలిపారు. భారత్‌లో ఆశావహ దృక్పథం నెలకొందని, ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ పలు రంగాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఊపందుకుంటాయని అన్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరాంతానికి సానుకూల పరిణామాల నేపథ్యంలో ఉద్యోగార్థుల ఆశలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

మైనింగ్, నిర్మాణ, బీమా, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో జాబ్ మార్కెట్ ఆశాజనకంగా ఉంటుందని, అలాగే మధ్యతరహా సంస్ధల్లో నియామకాలు అధికంగా ఉంటాయని అన్నారు. ఆ తర్వాత భారీ, చిన్నతరహా సంస్ధలు నియామకాలకు మొగ్గుచూపుతాయని, లాక్‌డౌన్ సమయంలో సాంకేతికత కొత్తపుంతలు తొక్కుతుందని ఆయన తెలిపారు. సానుకూల హైరింగ్ ప్లేస్‌లో జపాన్, ఇండియా, అమెరికా, చైనా, తైవాన్ ఉండగా, బలహీన జాబ్ మార్కెట్లుగా సింగపూర్, కోస్టారికా, కొలంబియా, పెరూ, సాత్ ఆఫ్రికా ఉన్నాయి. 2020 మూడో త్రైమాసికంలో గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రభావం కనిపించవచ్చని, గత త్రైమాసికాలతో భిన్నంగా ఉండొచ్చని సర్వే వివరించింది.

5% of India Inc bullish on hiring in Jul-Sep quarter