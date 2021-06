రూ.లక్ష కోట్లు పెరిగింది..

టాప్ 5 కంపెనీల మార్కెట్ విలువ జంప్

న్యూఢిల్లీ : గతవారం టాప్ 10 కంపెనీల్లో ఐదు సంస్థల మార్కెట్ విలువ రూ.1,01,389 కోట్లు పెరిగింది. ఐటి దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టిసిఎస్), ఇన్ఫోసిస్, హిందుస్తాయన్ యునిలివర్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ మంచి లాభాలను నమోదు చేశాయి. మరోవైపు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్‌లు నష్టపోయాయి. కంపెనీల మార్కెట్ విలువ విషయానికొస్తే, టిసిఎస్ రూ.47,551 లాభపడి రూ.12,10,218 కోట్లకు చేరగా, ఈ సంస్థ టాప్10లో అత్యంతగా లాభపడింది. ఇన్ఫోసిస్ మార్కెట్ విలువ రూ.26,227 కోట్లకు పెరిగి రూ.6,16,479 కోట్లకు చేరింది.

రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మార్కెట్ విలువ రూ.14,200.35 కోట్లు పెరిగి రూ.14,02,918 కోట్లకు చేరగా, మరో సంస్థ బజాజ్ ఫైనాన్స్ విలువ రూ.7,560 కోట్లు పెరిగి రూ.3,69,327 కోట్లకు చేరుకుంది. హిందుస్తాన్ యునిలివర్ రూ.5,850 కోట్ల మార్కెట్ విలువను పెంచుకుని రూ.5,56,041 కోట్లకు చేరింది. మరోవైపు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి విలువ రూ.10,968 కోట్లు పడిపోయి రూ.4,61,972 కోట్లకు తగ్గింది. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ విలువ రూ.8,249 కోట్లు తగ్గి రూ.8,20,091 కోట్లకు చేరింది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మార్కెట్ విలువ రూ.4,927 కోట్లు పడిపోయి రూ.4,40,035 కోట్లకు చేరింది.

అతపెద్ద ప్రభుత్వరంగ బ్యాంక్ మార్కెట్ విలువ కూడా రూ.3,614 కోట్లు పడిపోయి రూ.3,83,356 కోట్లకు చేరింది. ఇక కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ విలువ రూ.2,924 కోట్లు తగ్గిపోయి రూ.3,55,927 కోట్లకు చేరింది. ర్యాంకింగ్ పరంగా చూస్తే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత వరుసగా టిసిఎస్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, హెచ్‌యుఎల్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఎస్‌బిఐ, బజాజ్ ఫైనాన్స్, కోటక్ మహీంద్రా ఉన్నాయి. గత వారం సెన్సెక్స్ రూ.374.71 పాయింట్లు అంటే 0.71 శాతం పెరిగింది.

5 of top-10 valued firms add more than Rs 1 lakh cr in mcap