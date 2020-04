న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కారణంగా తలెత్తే ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఆర్‌బిఐ వద్ద అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు పరిమిత ఆర్థిక విధానాలతో ముందుకు వెళ్లిన ఆర్‌బిఐ పరిస్థితి ఆధారంగా మరి న్ని చర్యలు చేపట్టే అవకాశముందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. లాక్‌డౌన్ సమయంలో ఆర్‌బిఐ(భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) ఇప్పటికే 75 బేసిస్ పాయింట్ల రెపో రేటును తగ్గించింది.

రెండోసారి 50 బిలియన్ డాలర్ల మేర కు ద్రవ్య లభ్యతను ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి జొప్పించింది. రుణాల చెల్లింపులకు మారటోరియం, మొండి బకాయిలకు నిబంధనల సడలింపు వంటి నిర్ణయా లు తీసుకుంది. అయితే ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ వచ్చే వారాల్లో మరి న్ని చర్యలు చేపట్టే అవకాశముందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఒకవేళ ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ చర్యలు చేపడితే ఎలాంటివి చేపడతారు? ఆయన వద్ద ఎలాంటి ఆప్షన్లు ఉన్నాయి తెలుసుకుందాం.

వడ్డీ రేట్లలో కోత

ఈ ఏడాది ఆఖరు నాటికి ద్రవ్యోల్బణం 7 శాతానికి పైగా పెరిగే అవకాశముందని గతవారం సమీక్షలో శక్తికాంత దాస్ అంచనా వేశారు. ఇది వచ్చే నెలల్లో మధ్యకాలిక లక్షం 4 శాతం దిగువ ఉండాలన్న ఆర్‌బిఐ నిర్ణయం, అయితే దీని కోసం తగు చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంది. దీనికి గాను వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చు, తగిన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది. ఏప్రిల్ 15న న్యూఢిల్లీలో కరోనా వైరస్ కారణంగా లాక్‌డౌన్ విధించడంతో యమునా స్పోర్ట్ ప్రాంగణం వద్ద ప్రజల కోసం తాత్కాలిక శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే మరోసారి ఆర్‌బిఐ 75 బేసిస్ పాయింట్ల మేరకు రెపో రేటును తగ్గించవచ్చని, మరిన్ని చర్యలు తీసుకోవచ్చని విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.

లోటు భర్తీ

ఈ పరిస్థితుల్లో సమాఖ్య ప్రభుత్వం, రాష్ట్రాలకు కొరతతో పాటు భారతదేశం బడ్జెట్ లోటు మరింత పెరగవచ్చు. జిడిపి(స్థూల దేశీయోత్పత్తి)లో లోటు 10 శాతానికి పైగా చేరవచ్చని, ప్రస్తుతం ఆదాయం పడిపోవడం ఇది 6 శాతంగా ఉందని అంటున్నారు. అదనపు వ్యయం, భారీ లోటును పూడ్చేందుకు మరింత రుణాలు అవసరమవుతాయి. ప్రత్యక్షంగా ప్రభుత్వ బాండ్ల కొనుగోలుతో బడ్జెట్ లోటును పూడ్చేందుకు ఆర్‌బిఐ సాయం చేయవచ్చు.

బాండ్ కొనుగోళ్లు

మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌కు మద్దతుగా బాండ్ కొనుగోళ్లను ప్రారంభించేందుకు క్యాలెండర్ తీసుకురావాలని ట్రేడర్లు ఆర్‌బిఐ కోరుతున్నారు. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇప్పటివరకు రూ.400 బిలియన్ల (5.2 బిలియన్ డాలర్ల) బాండ్లను కొనుగోలు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రుణాలతో పాటు రూ.5 ట్రిలియన్ల కొనుగోలు చేసే అవకాశముందని నిపుణులు అంటున్నారు.

నిబంధనల సడలింపు

ఏప్రిల్ 17న ఆర్‌బిఐ అనేక చర్యలు చేపట్టింది. మొండి బకాయిలకు నిబంధనలను సడలించడంతో పాటు మార్చి 31 ముగింపునకు గాను చెల్లించే డివిడెండ్ల విషయంలో బ్యాంకులకు ఊరటనిచ్చింది. మొండి బకాయిల గుర్తింపు నిబంధనల్లో ఊరటనిస్తూ మూడు నెలల గ్రేస్ పిరియడ్ ఇచ్చింది.

