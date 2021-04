దేశవ్యాప్తంగా 24 గంటల్లో 1,45,383 కేసులు

72.23 శాతం ఐదు రాష్ట్రాల్లోనే

ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్‌కు కరోనా

10 లక్షలు దాటిన యాక్టివ్ కేసులు

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో శనివారం 8 గంటల వరకల్లా 24 గంటల్లో 1,45,384కేసులు,794 మరణాలు నమోదయ్యాయి. దీంతో, మొత్తం కేసుల సంఖ్య 1,32,05,926 కాగా, మరణాల సంఖ్య 1,68,436కి చేరింది. మరణాల రేట్ 1.28శాతంగా నమోదైంది. కేసుల్లో అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలో 58,993, చత్తీస్‌గఢ్‌లో 11,447, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో 9587 నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతం కోలుకున్నవారి సంఖ్య 1,19,90,859. దాంతో, రికవరీ రేట్ 90.80 శాతంగా నమోదైంది. యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 10,46,631. దాంతో,యాక్టివ్ రేట్ 7.93 శాతంగా నమోదైంది. యాక్టివ్ కేసుల్లో 72.23 శాతం కేసులు 5 రాష్ట్రాల్లోనేనన్నది గమనార్హం. యాక్టివ్ కేసుల్లో అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలో 51.23 శాతం నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో చత్తీస్‌గఢ్, కర్నాటక, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, కేరళ ఉన్నాయి.

ఆరున్నర నెలల తర్వాత యాక్టివ్ కేసులు 10 లక్షల మార్క్ దాటినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ తెలిపింది. శుక్రవారం 11,73,219మందికి పరీక్షలు నిర్వహించారు. మొత్తం పరీక్షల సంఖ్య 25,52,14,803కు చేరింది. 24 గంటల్లో మొత్తం మరణాలు 794 కాగా, వీటిలో అత్యధికంగా మహారాష్ట్ర నుంచి 301,చత్తీస్‌గఢ్ నుంచి 91,పంజాబ్ నుంచి56, కర్నాటక నుంచి46, గుజరాత్ నుంచి 42,ఢిల్లీ నుంచి 39, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ నుంచి 36, రాజస్థాన్ నుంచి 32, తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి 23 చొప్పున, కేరళ నుంచి 22, జార్ఖండ్ 17, హర్యానా, ఎపి నుంచి 11 చొప్పున నమోదయ్యాయి.

ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్ మోహన్‌భగవత్‌కు కరోనా పాజిటివ్

ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్ మోహన్‌భగవత్(70)కి శనివారం పరీక్షలు నిర్వహించగా కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయింది. భగవత్ శుక్రవారమే నాగ్‌పూర్‌లోని కింగ్స్‌వే హాస్పిటల్‌లో చేరినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. ఆయన ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉన్నదని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. భగవత్‌కు కరోనా పాజిటివ్ అని ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ కూడా తమ ట్విట్టర్ ద్వారా తెలిపింది. భగవత్ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్టు కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి బిఎస్ యెడియూరప్ప ట్విట్ చేశారు.

5 states account for over 72 per cent of country