మళ్లీ ఎల్ఆర్ఎస్?

ఆగస్టు 15 వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు అయిన వాటికి వర్తింపు

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వెల్లువెత్తిన విజ్ఞప్తులతో ప్రభుత్వం సమాలోచన

బిఆర్‌ఎస్‌కూ అవకాశం, రెండు మూడు రోజుల్లో స్పష్టత

అక్రమ లేఅవుట్లపై చర్యలకు బుధవారం నాటి సర్కారీ ఆదేశాలతో అలజడి

కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్లు సక్రమమా, అక్రమమా అని ప్రజల ఆరా

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో మరోసారి ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌కు అవకాశం ఇచ్చేందుకు సర్కారు యోచించడంతో పాటు సంబంధిత అధికారులతో సమాలోచనలు సాగిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈక్రమంలో ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ స్కీంలో ఆగస్టు 15వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు అయిన వాటికి వర్తించేలా చర్యలు చేపట్టనున్నారాని తెలుస్తోంది. అలాగే ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ ఫీజుల్లోనూ కొంతమేర తగ్గించేందుకు సర్కారు కసరత్తు ప్రారంభించినట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. రాష్ట్రంలో కరోనా నేపథ్యంలో సర్కారు ఆదాయం గణనీయంగా పడిపోవడం, వివిధ వర్గాల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థనల మేరకు కొంతమేర మార్పుచేర్పులతో ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌ను తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి.

ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌కు సంబంధించి మార్గదర్శకాల రూపకల్పనలపై సంబంధిత అధికారులు పూర్తిస్థాయిలో నిమగ్నమైనట్లు తెలియవచ్చింది. ఈ ప్రక్రియను సాధ్యమైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి ఒక నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేయనుంది. ఇదిలావుండగా బిఆర్‌ఎస్‌లకు అక్రమ లే ఔట్లు, అనుమతి లేని బిల్డింగ్‌ల రిజిస్ట్రేషన్‌లు, అనుమతి లేని లే ఔట్లపై కొరడా ఝుళిపిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన విధానంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలపై ప్రభావం చూపింది. బుధవారం మధ్యాహ్నం అక్రమ లే ఔట్లలో కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్లు, పర్మిషన్ లేని బిల్డింగ్‌లకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయవద్దని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకు ఆదేశాలు అందాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అక్రమ లే ఔట్లకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్‌లు నిలిచిపోయినట్టుగా సమాచారం. బుధవారం సా యంత్రం స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఐజి జారీ చేసిన మెమోతో గురువారం పూర్తిస్థాయిలో అన్ని రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో అక్రమ లే ఔట్లతో పాటు బిల్డింగ్ పర్మిషన్ లేని భవనాలకు రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరగలేదు. గురువారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో 2,427 డాక్యుమెంట్లు రిజిస్ట్రేషన్ కాగా సుమారు రూ. 9.25 కోట్ల ఆదాయం స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు ఆదాయం వచ్చింది. మాములు రోజుల్లో రోజుకు రూ.30 నుంచి రూ.40 కోట్ల ఆదాయం ఆ శాఖకు వస్తుంది. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త విధానంతో ప్రస్తుతం ఆదాయం పడిపోయిందని సబ్ రిజిస్ట్రార్లు పేర్కొంటున్నారు.

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న రియల్ వ్యాపారులు

ఇప్పటికే కరోనా నేపథ్యంలో ఆదాయం తగ్గిపోయిన స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు కొత్తగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో మరింత ఆదాయం పడిపోయే అవకాశం ఉందని సబ్ రిజిస్ట్రార్లు పేర్కొంటున్నారు. అయితే రియల్ వ్యాపారులు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ విధానంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రస్తుతం పేదల పరిస్థితి కూడా ఆలోచించి మరోసారి వారికి ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ దరఖాస్తు ఇవ్వడం లేదా భారీగా జరిమానాలు విధించి రిజిస్ట్రేషన్‌లకు అవకాశం ఇవ్వాలని వారు కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ విధానంతో రానున్న రోజుల్లో ఎవరూ పడితే వారు లే ఔట్లు చేయడానికి వెనుకంజ వేస్తారని, ప్రజలు సైతం కొనుగోళ్లు చేసేటప్పుడు ఆలోచిస్తారని వారు పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే హెచ్‌ఎండిఏ 100 ఫీట్ల రోడ్డు ఉంటేనే లే ఔట్లకు అనుమతులు ఇస్తామని కచ్చితమైన ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

పాత పద్ధతిలోనే రియల్టర్ల అక్రమ లే ఔట్లు

అయితే ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల క్రితం తమ తల్లిదండ్రులు కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్లను విక్రయించాలంటే ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ నూతన విధానంగా ఇబ్బందిగా మారిందని ప్రజలు పేర్కొంటున్నారు. అయితే ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే కొత్త విధానాల వలన ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా మరోసారి ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌తో పాటు బిఆర్‌ఎస్ పర్మిషన్‌లకు అవకాశం ఇవ్వాలని వారు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే ఇబ్బడిముబ్బడిగా అక్రమ లే ఔట్లు పుట్టుకొస్తున్నాయి. గతంతో గ్రామ పంచాయతీ అనుమతులతో లే ఔట్లు చేసిన వారు కనీసం నిబంధనలు పాటించకుండా ప్లాట్లు చేసి ప్రజలకు అంటగట్టారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ గ్రామపంచాయతీలన్నీ కాల క్రమేణా మున్సిపాలిటీలుగా, పురపాలక సంఘాలుగా రూపాంతరం చెందాయి. అయినా రియల్టర్లు పాత పద్ధతిలోనే అక్రమ లే ఔట్లు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. ప్రజలు సైతం తక్కువ ధరకు ప్లాట్లు వస్తున్నాయని వాటినే విక్రయిస్తుండడంతో ప్రభుత్వం అక్రమ లే ఔట్లతో పాటు అనుమతి లేకుండా కడుతున్న బిల్డింగ్‌లను రిజిస్ట్రేషన్ చేయవద్దని నూతన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.

అక్రమమా, సక్రమమా అన్న దానిపై ప్రజల ఆరా

కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ నూతన విధానంతో అక్రమ లే ఔట్లలో ప్లాట్లను కొనుగోలు చేసిన ప్రజల్లో ఆందోళన మొదలయ్యింది. తాము కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్లు అక్రమమా, సక్రమమా అన్న విషయమై ప్రస్తుతం ఆరా తీస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే రియల్‌వర్గాలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌తో పాటు బిఆర్‌ఎస్‌కు అవకాశం ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వీటికి అవకాశం ఇస్తే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీగా దరఖాస్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. రెండు, మూడు రోజుల్లో దీనిపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా సమాచారం.

5 నుంచి 6 లక్షల దరఖాస్తులకు అవకాశం

హెచ్‌ఎండిఏ పరిధిలో ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌కు అనుమతి ఇస్తే సుమారు 5 నుంచి 6 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందని, మిగతా మున్సిపాలిటీలతో పాటు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిల్లో 10 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా ప్రభుత్వ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే 2015లో చివరిసారిగా హెచ్‌ఎండిఏ పరిధిలో ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ కింద దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వగా, ఫీజు రూపేణా 10 వేలతో పాటు ఫెనాల్టీని 14 శాతంగా అప్పట్లో హెచ్‌ఎండిఏ వసూలు చేసింది. ప్రస్తుతం ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌కు ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే హెచ్‌ఎండిఏ పరిధిలో ఫీజు రూ.20 వేలు, ఫెనాల్టీ 20 శాతంగా విధించే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలిసింది.

సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లతో ప్రజలు గొడవలకు దిగుతున్నారు

ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్‌ల నిమిత్తం చలాన్‌లు కట్టిన వారు సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లతో వాగ్వాదానికి దిగుతున్నారు. గురువారం చాలా చోట్ల రిజిస్ట్రేషన్లు జరగడలేదు. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త విధానంతో ప్రజలు తమపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయం చూపిస్తే బాగుంటుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందులు అనిపించినా రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సహకరిస్తుందని ఆశిస్తున్నా.

ముజీబ్‌హుస్సేన్, సబ్ రిజిస్ట్రార్, టిఎన్జీఓ హైదరాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు భవిష్యత్ తరాలకు ప్రయోజనం

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ విధానం ద్వారా భవిష్యత్ తరాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. చాలాచోట్ల అక్రమ లే ఔట్లు పుట్టుకొస్తున్నాయి. వీటిపై ప్రజలకు పూర్తిస్థాయి అవగాహన లేకపోవడంతో వాటిని కొనుగోలు చేసి మోసపోతున్నారు. అందులో భాగంగానే ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం సరైన విధానపరమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. దీంతో కొన్ని చోట్ల పేదలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలుస్తోంది, దీనిపై వారికి మేలు కలిగేలా నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుందని భావిస్తున్నా.

– క్రెడాయ్ చైర్మన్ గుమ్మి రాంరెడ్డి

