ముంబై: లిఫ్టులో చిక్కుకుని ఐదేళ్ల బాలుడు మృతి చెందిన విషాద సంఘటన ముంబైలోని ధారావిలో ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే… కోజి షెల్టర్ భవనంలోని లిఫ్టులో చిక్కుకుని సర్ఫరాజ్ షేక్ అనే బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి కింది అంతస్తుకు వెళ్లేందుకు బాలుడు లిఫ్ట్ ఎక్కాడు. లిఫ్ట్ కింద అంతస్తుకు చేరగానే ఇద్దరు పిల్లలు దిగిపోయారు. చివరగా బయటకు వస్తూ లిఫ్టు మధ్యలో సర్ఫరాజ్ చిక్కుకున్నాడు. ఈ ఘటన దృశ్యాలు అపార్ట్ మెంట్ లోని సిసిటివి ఫుటేజీలో నమోదయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు.

5 year old boy crushed to death in lift in Dharavi