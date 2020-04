న్యూఢిల్లీ: భారత్ లో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. దేశంలో కరోనా కేసులు 20వేలకు చేరువయ్యాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో 50 కోవిడ్ మరణాలు, 1,383 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ బుధవారం వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం దేశంలో కోవిడ్-19 కేసుల సంఖ్య 19,984 చేరింది. ఇప్పటివరకు 3,870 కరోనాతో కోలుకుని నయం కాగా… 640 మంది మృత్యువాత పడ్డారు.

ప్రస్తుతం దేశంలో 15,474 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. దేశంలో రెండోవిడుత లాక్ డౌన్ అమలులో ఉన్న కరోనా పరిస్థితి ఏమాత్రం అదుపులోకి రావడం లేదనే చెప్పాలి. కరోనా బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతుంది. మహారాష్ట్రలో కరోనా మహమ్మారివిధ్వంసం సృష్టిస్తుంది. ఆ ఒక్క రాష్ట్రంలో 5,218 కరోనా వైరస్ కేసులు నమోదు కాగా, 251 మంది ప్రాణాలు కోల్పొయారు. ఢిల్లీ, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో కరోనా కేసులు 2,000వేలు దాటాయి.

50 deaths 1383 new cases reported in last 24 hours as India, 50 deaths and 1383 new cases reported in last 24 hours as India’s total number of positive cases stands at 19,984