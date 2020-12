న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో హోం ఐసోలేషన్ కేసులు 15 రోజుల్లో 50 శాతానికి తగ్గాయి. నవంబర్ 26న హోం ఐసోలేషన్ కేసులు 23,479 కాగా, డిసెంబర్ 11న 11,541కి తగ్గాయి. ఢిల్లీలో కంటైన్‌మెంట్ జోన్ల సంఖ్య కూడా క్రమంగా తగ్గుతోంది. బుధవారం వీటి సంఖ్య 6460 కాగా, గురువారానికి 6430కి తగ్గింది. కొత్త కేసులు నవంబర్ 11న అత్యధికంగా 8593 నమోదు కాగా, గురువారం 1575కు తగ్గాయి. రికవరీ రేట్ 95 శాతంగా నమోదైంది.

50% drop in home isolation cases in last 15 days in Delhi