త్వరలో 50వేల ఉద్యోగాల భర్తీ

అవసరమైన చర్యలను ఆర్థికశాఖ తీసుకుంటున్నది

గత ఆరున్నర ఏళ్లలో రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో 15లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాం

ఫలిస్తున్న టిఎస్ ఐపాస్ విధానం

కెసిఆర్ పాలనలో పెట్టుబడిదారుల్లో నమ్మకం పెరిగింది: ఆర్థిక మంత్రి హరీశ్‌రావు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాష్ట్రం ప్రభుత్వం త్వరలోనే 50వేల ఉద్యోగాల భర్తీకి చర్యలు తీసుకుంటోందని రాష్ట్ర ఆర్ధికశాఖ మంత్రి టీ.హరీష్ రావు వెల్లడించారు. మంగళవారం అరణ్యభవన్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటయ్యాక ఈ ఆరున్నరేళ్ల కాలంలో టీఆర్‌ఎస్ సర్కారు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో మొత్తం 15 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించిందన్నారు. తాజాగా మరో 50వేల ఉద్యోగాల భర్తీకి చర్యలు తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఈ నెలాఖరులోపు ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు కల్పించనున్నట్టు వెల్లడించారు. దేశంలో జాతీయ నిరుద్యోగిత రేటింగ్‌తో పోల్చితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాల తక్కవగా శాతం ఉన్నట్టు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పరిపాలన పట్ల వర్తక వాణిజ్య రంగాలకు సంబంధించిన పెట్టుబడుదారుల్లో నమ్మకం పెరిగిందన్నారు. టీఎస్ ఐ పాస్ విధానం కూడా ఇందుకు బాగా ఉపకరిస్తోందని మంత్రి హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు.

50000 jobs in Telangana will be filled Soon: Harish Rao