హైదరాబాద్: తెలంగాణలో కోవిడ్-19 కేసులు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో 502 కరోనా కేసులు, ముగ్గురు మృతిచెందినట్టు రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. అదే సమయంలో 894 మంది కోలుకున్నారు. దీంతో మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 2,70,318కి చేరింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం 2,59,230 మంది బాధితులు కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,461 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 9,627 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. వారిలో 7,586 మంది హోంక్వారంటైన్ లో చికిత్స పొందుతున్నారు. హైదారబాద్ లో కొత్తగా 101, రంగారెడ్డిలో 32 పాజిటివ్ కేసులు బయటపడ్డాయి.

Telangana reported 502 new #COVID19 cases, 3 deaths and 894 recoveries on 30th November.

Total cases in the state rise to 2,70,318 including 1,461 deaths and 2,59,230 recoveries.

Active cases stand at 9,627 pic.twitter.com/wPwlWOq5tQ

