రంగుల ఫంగస్

యుపిలోని ఘజియాబాద్‌లో గుర్తింపు

నాగ్‌పూర్‌లోనూ మరో నాలుగు కేసులు?

బ్లాక్‌ఫంగస్ రోగుల్లో 50% షుగర్ పేషెంట్లే అధికంగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడకమూ కారణమే : అధ్యయనంలో వెల్లడి

లక్నో: కరోనా వైరస్ కల్లోలంలో బ్లాక్, వైట్ ఫంగస్‌ల వ్యాప్తి కలకలం సృష్టిస్తుండగా, ఇప్పుడు కొత్తగా ఎల్లో ఫంగస్ కలకలం ప్రారంభమైంది. వైద్య పరిభాషలో దీనిని కాండిడియాసిస్ అని కూడా అంటారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఘజియాబాద్‌లో సోమవారంనాడు ఒక వ్యక్తికి ఎల్లోఫంగస్ సోకినట్టు వైద్యాధికారులు నిర్ధారించారు. నాగ్‌పూర్‌లో కూడా మరో ఎల్లో ఫంగస్ కేసులు వెలుగు చూసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే రెండు రోజుల క్రి తం బయటిపడిన ఈ కేసుల విషయం ఆలస్యం గా వెలుగు చూసింది. బ్లాక్, వైట్ ఫంగస్‌ల కంటే ఎల్లో ఫంగస్ మరింత ప్రమాదకరమైనదిగా చెబుతున్నారు ఘజియాబాద్ లోని ఇఎన్‌టి ఆస్పత్రిలో ఆ వ్యక్తి చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ వ్యాధిగ్రస్తులకు బద్ధకం ఆవరిస్తుంది.ఆకలి మందగిస్తుంది. బరువు తగ్గుతారు.

వ్యాధి తీవ్రమైతే శరీరానికి అయిన గాయాలు తగ్గవు. తీవ్రమౌతాయి. ఆ గాయాల నుంచి చీము కారుతుంది. దీంతో నివారణ కష్టమౌతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కణజాలం దెబ్బతినడంతో కళ్లకు హాని కలుగుతుంది. ఈ లక్షణాలను వెంటనే గుర్తించక పోయినా, చికిత్స ప్రారంభించక పోయినా ప్రాణాంతకమౌతుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవయవాలు పనిచేయకుండా విఫలమవుతాయి. ఈ వ్యాధి చికిత్సకు ఆంపోటెరిసిన్ బి మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉంది. ‘అది బ్లాక్, వైట్, ఎల్లో ఫంగస్ అని కాదు. అది ఏ ఫంగసైనా రోగిలో మధుమేహాన్ని నియంత్రణలోకి తేవడమే అసలు సవాల్. అది నియంత్రణలోకి వస్తే పెద్ద ప్రమాదమేమీ ఉండదు’ అని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

యెల్లో ఫంగస్ వ్యాప్తికి కారణాలు..

యెల్లో ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రధానంగా అపరిశుభ్ర వాతావరణం వల్ల వ్యాప్తిస్తుంది. కనుక ఇంటిని.. చుట్టుపక్కల పరిసరాలను సాధ్యమైనంత శుభ్రంగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ పెరుగుదలను నివారించడానికి మిగిలిపోయిన ఆహారాలు, మల పదార్థాలను వీలైనంత త్వరగా తొలగించుకోవాలి. ఇంటిలోని తేమ కూడా బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది కాబట్టి ఇంటిని సాధ్యమైనంత పొడిగా ఉంచుకోవాలి. సరైన తేమ స్థాయి 30% నుంచి 40% వరకు ఉంటుంది. కనుక ఇంటిని సాధ్యమైనంత పొడిగా ఉంచుకోవాలి అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

బ్లాక్ ఫంగస్ కేసుల్లో 55 శాతం మధుమేహ రోగులే : కేంద్రం

దేశంలో 18 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఇప్పటివరకు 5425 బ్లాక్‌ఫంగస్ కేసులు వెలుగు లోకి రాగా, వీరిలో 55 శాతం మంది మధుమేహంతో బాధపడుతున్నారని, అలాగే మొత్తం బ్లాక్ ఫంగస్ బాధితుల్లో 4556 మందికి గతంలో కొవిడ్ సోకిందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి హర్షవర్ధన్ సోమవారం మంత్రుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. వాతావరణంలో సహజంగా ఉండే మ్యూకర్ అనే ఫంగస్ వల్ల ఈ వ్యాధి సోకుతుంది. ముఖ్యంగా కొవిడ్ సోకి , ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలున్నవారికి, లేదా స్టెరాయిడ్లను మితిమీరి వినియోగించిన వారికి ఇది ఎక్కువగా సోకే ప్రమాదం ఉంది. అవయవ మార్పిడి జరిగిన వారికి, ఐసియులో చికిత్స పొందిన వారికి దీని ముప్పు ఎక్కువే. గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఈ ఫంగస్ వైరస్‌కు ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరుతుంది. కొవిడ్ రెండో దశలో ఈ కేసులు పెరుగుతుండడం ఒక సవాలుగా మారింది.

65 శాతం నమూనాల్లో బి.1.617 రకం

జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ చేసిన 65 శాతం నమూనాల్లో బి.1.517 కరోనా రకాన్ని గుర్తించినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి హర్షవర్ధన్ వెల్లడించారు. 25,739 నమూనాల జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్‌ను పరిశీలించగా, 9508 నమూనాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్న రకాలను గుర్తించడమైందని, అలాగే 65 శాతం నమూనాల్లో బి.1.617 రకం కనిపించిందని మంత్రి తెలిపారు.

బ్లాక్ ఫంగస్‌కు కారణం ఇదే : కొత్త అధ్యయనం

స్టెరాయిడ్లను విచక్షణా రహితంగా వినియోగించడమే బ్లాక్ ఫంగస్ వ్యాపించడానికి కారణమని అనేక మంది వైద్య నిపుణులు చెబుతుండగా ఇప్పుడు కొత్త అధ్యయనం వెలుగు లోకి వచ్చింది. మధ్యప్రదేశ్ లోని ఇండోర్‌కు చెందిన మహాత్మాగాంధీ స్మారక వైద్య కళాశాలలో మెడిసిన్ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ పీపీ పాండే బ్లాక్ ఫంగస్ రోగులు 219 మందిపై అధ్యయనం చేసి కొన్ని విశేషాలు వివరించారు. ఈ వివరాలను రాజీవ్ జయదేవన్ అనే వైద్యుడు ట్విట్టర్‌లో పెట్టాడు. ఈ అధ్యయనం ప్రకారం బ్లాక్‌ఫంగస్ సోకిన వారిలో 14 శాతం మంది స్టెరాయిడ్స్ ఉపయోగించలేదు.

21 శాతం మందికి మధుమేహం లేదు. 36 శాతం మంది హోం ఐసొలేషన్‌లో ఉన్నారు. 52 శాతం మంది మాత్రమే బయటి నుంచి ఆక్సిజన్ తీసుకున్నారు. జింక్ వినియోగంపై ఇందులో అధ్యయనం చేయలేదని చెప్పారు. బ్లాక్ ఫంగస్ సోకిన వారిలో 100 శాతం మంది యాంటీబయోటిక్స్ తీసుకున్నట్టు అధ్యయనంలో తేలింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ రాడానికి స్టెరాయిడ్స్, మధుమేహం మించి ఇతర కారణాలు ఉన్నట్టు కనిపిస్తోందని అధ్యనంలో తేల్చారు. రోగులకు చికిత్సకు సూచించిన మందుల్లో అజిత్రోమైసిన; డాక్సీసైక్లిన్ , కార్బాసెనెమ్స్ వంటివి కనిపించాయి. అందువల్ల ఫంగల్ ఇన్‌ఫెక్షన్ పెరగడానికి యాంటీ బయోటిక్సే కారణంగా కనిపిస్తోందని జయదేవన్ అభిప్రాయ పడ్డారు.

