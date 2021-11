హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ ముద్దుగుమ్మలు రెజీనా, నివేదా థామస్ కాంబినేషన్ లో ఓ మూవీ తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమాకు ‘శాకిని డాకిని’ అనే టైటిల్ ను మూవీ మేకర్స్ ఫిక్స్ చేశారు. కొరియన్ సినిమా మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందుతుంది. ఈ మూవీకి సుధీర్ వ‌ర్మ‌ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. సురేష్ ప్రడక్షన్స్, గురు ఫిలింస్ సంస్థలు కలిసి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

