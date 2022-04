5జి స్పెక్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు అవసరం

న్యూఢిల్లీ: 5జి టెక్నాలజీ కోసం టెలికామ్ కంపెనీలు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాల్సి ఉంటుందని, మార్కెట్ పరిస్థితుల మేరకు స్పెక్ట్రమ్ ధరలను నిర్ణయించాలని టెలికాం ఆపరేటర్ల సంఘం సిఒఎఐ పేర్కొంది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ సెల్యులార్ ఆపరేటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా (సిఒఎఐ) డైరెక్టర్ జనరల్ ఎస్‌పి కొచ్చర్ మాట్లాడుతూ, 5జి టెక్నాలజీ కోసం ప్రారంభ దశలో టెల్కోలు భారీ మూలధన పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుందని, వినియోగదారుల నుండి వారు పొందే చార్జీలు ప్రారంభంలో తక్కువగా ఉంటాయని అన్నారు. స్పెక్ట్రమ్ ధరలను ఎక్కువగా ఉంచడం వల్ల టెలికాం కంపెనీల కష్టాలు పెరగొచ్చని అన్నారు.

స్పెక్ట్రమ్ కోసం టెల్కోలు అధిక ధర చెల్లించవలసి వస్తే, వారు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చని కొచ్చర్ అన్నారు. టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రాయ్) త్వరలో 5జి స్పెక్ట్రమ్ ధరలపై తన సిఫార్సులను సమర్పించనుంది. ఇది రాబోయే వేలం ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు, పద్ధతులను కూడా వివరిస్తుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే 5జి సేవలను ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం స్పెక్ట్రమ్‌ను వేలం వేయనుంది. ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ టెల్కోలు ఢిల్లీ, ముంబై, అహ్మదాబాద్, కోల్‌కతా, చెన్నై, బెంగళూరుతో సహా పలు నగరాల్లో 5జి సేవలను పరీక్షిస్తున్నాయి.

