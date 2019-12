కాలువలో పడిన కారు: ఆరుగురు మృతి

లక్నో: కాలువలో కారు పడి ఆరుగురు మృతి చెందిన సంఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని గ్రేటర్ నోయిడా ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం….. దంకూర్ ప్రాంతంలో మారుతీ ఎర్తిగ కారులో 11 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున మంచు ఎక్కువగా ఉండడంతో కారు అదుపు తప్పి ఖేర్లీ కాలువలో పడింది. వాహనదారులు అప్రమత్తమై వాహనంలో 11 మందిని బయటకు తీసి ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆరుగురు ఘటనాస్థలంలోనే మృతి చెందగా మరో ఐదుగురు చికిత్స పొందుతున్నారని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి కాలువలో పడిన కారును బయటకు తీశారు. చనిపోయిన వారిలో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. మృతులు మహేశ్(35), కిషన్‌లాల్ (50), నీరేష్(17), రామ్ ఖిలాడీ(75), మల్లు(12), నేత్రాపాల్ (40)గా గుర్తించారు. మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారిగా గుర్తించినట్టు సమాచారం.

6 dead as car plunges into canal in Greater Noida,11 people were on board the Maruti Ertiga. The car fell into Kherli canal in Dankaur area in Uttarpradesh