విషాదం: ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు ఆత్మహత్య

బెంగళూరు: కర్ణాటకలో విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన రాష్ట్రంలో యాదగిరి జిల్లాలో జరిగింది. నలుగురు పిల్లలతో కలిసి దంపతులు చెరువులోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనాస్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాలను బయటికి తీసి పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం దావఖానకు తరలించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగానే దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.

6 of same family dead fell into pond in Karnataka