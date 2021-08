టాప్ 6 కంపెనీల విలువ రూ.96,642 కోట్లు ఆవిరి

రిలయన్స్‌కు రూ.44,249 కోట్ల నష్టం

న్యూఢిల్లీ : గత వారం టాప్ -10 కంపెనీల్లో 6 సంస్థల మార్కెట్ విలువ రూ.96,642 కోట్లు తగ్గింది. వీటిలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అత్యధికంగా నష్టపోయింది. సోమవారం నుంచి శుక్రవారం మధ్యకాలంలో ఈ స్టాక్ 3.32 శాతం పడిపోయింది. దీంతో రిలయన్స్ మార్కెట్ విలువ రూ.44,249 కోట్లు తగ్గి రూ.12,90,330 కోట్లకు చేరింది. ఆ తర్వాత ఐటి దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెంట్ సర్వీసెస్ (టిసిఎస్) మార్కెట్ క్యాప్ రూ .16,479 కోట్లు తగ్గి రూ.11,71,674 కోట్లకు చేరగా, మరో సంస్థ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ మార్కెట్ విలువ రూ.13,511 కోట్లు తగ్గి రూ.3,28,122 కోట్ల వద్ద ఉంది.

హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ మార్కెట్ విలువ కూడా రూ.8,653 కోట్లు తగ్గి రూ.7,88,769 కోట్లకు చేరగా, ఇదే గ్రూప్‌నకు చెందిన హెచ్‌డిఎఫ్‌సి మార్కెట్ క్యాప్ రూ.7,827 కోట్లు తగ్గి రూ. 4,40,738 కోట్లకు చేరింది. ఎఫ్‌ఎంసిజి సంస్థ హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ విలువ రూ .5,920 కోట్లు తగ్గి రూ .5,48,405 కోట్లుగా ఉంది. వీటికి విరుద్ధంగా ఇన్ఫోసిస్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.8,475 కోట్లు పెరిగి రూ.6,85,819 కోట్లకు చేరింది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ విషయానికొస్తే రూ.4,210 కోట్లు పెరిగి రూ.4,72,849 కోట్లకు చేరింది. బజాజ్ ఫైనాన్స్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.2,972 కోట్లు పెరిగి రూ.3,75,972 కోట్లకు పెరిగింది. ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకు ఎస్‌బిఐ మార్కెట్ విలువ రూ.2,275 కోట్లు పెరిగి రూ.3,85,275 కోట్లకు పెరిగింది.

Six out of top 10 firms lose Rs 96,642 cr in market cap