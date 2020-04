న్యూఢిల్లీ: భారత్ లో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతూనే ఉంది. దేశంలో కరోనా వైరస్ కేసులు ముప్పై వేలకు చేరువయ్యాయి. గడిచిన 24గంటల్లో 62 మరణాలు, 1,543 కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఇండియాలో కరోనా కేసులు 2,9435కు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం 2,1632 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. ఈ వైరస్ మహమ్మారి నుంచి 6,868 కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. కోవిడ్ తో 934 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య 3,108 చేరింది. ఇప్పటివరకు 54మంది చనిపోయారు. అటు మహారాష్ట్రలో 8,590 చేరాయి కరోనా కేసులు. కోవిడ్ తో 1,282 మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా విలయ తాండవం చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు 30.60లక్షల మందికి కరోనా సోకింది. 2.11లక్షల మంది ఈ వైరస్ బారిన పడి ప్రాణాలు విడిచారు. ప్రపంచలో 9.21లక్షల మంది కరోనా నుంచి కోలుకుని ఇళ్లకు చేరుకున్నారు.

62 deaths and 1543 new Corona cases in last 24 hours