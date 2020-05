పెరిగిన రికవరీ రేటు

41.61 శాతానికి చేరిక

అతితక్కువ మరణాల రేటు భారత్‌లోనే

కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడి

దేశంలో 1.45,380కి చేరిన కరోనా కేసులు

మరణాల సంఖ్య 4,167, 60వేలకు పైగా డిశ్చార్జి

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా మహమ్మారి అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తోంది. గత అయిదు రోజులుగా ప్రతి రోజూ దేశంలో ఆరు వేలకు పైగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి.

తాజాగా మంగళవారం ఉదయం 8 గంటల వరకు గడచిన 24 గంటల్లో దేశంలో కొత్తగా 6,535 కేసులు నమోదు కావడంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 1.45,380కి చేరుకుంది. వీరిలో ఇప్పటివరకు 60,490 మంది కోలుకొని డిశ్చార్జి కాగా 80,722 మంది చికిత్స పొందుతున్నారు. కాగా గత 24 గంటల్లో 146 మంది ప్రాణాలు కోలోవడంతో మొత్తం మరణాల సంఖ్య 4,167కు పెరిగింది. దేశంలో ఇప్పటివరకు 60,490 మంది కోలుకున్నారని, అంటే రికవరీ రేటు 41.61గా ఉందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ చెప్పారు. ఇక మరణాల రేటు 2.87గా ఉందని తెలిపారు. కాగా ప్రపంచంలో ప్రతి లక్ష మందికి 4.4 శాతం మంది కరోనా కారణంగా చనిపోతుండగా, మన దేశంలో 0.3 శాతం మందే చనిపోతున్నారని, ఇది ప్రపంచంలోనే అతి తక్కువని ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది.

లాక్‌డౌన్ అమలు, కేసులు సకాలంలో గుర్తించడం, మెరుగైన నిర్వహణ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని తెలిపింది. కాగా దేశంలో ప్రస్తుతంం ప్రతి రోజే లక్షా పది వేలకు పైగా శాంపిల్స్‌ను పరీక్షిస్తున్నామని ఐసిఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ బలరాం భార్గవ చెప్పారు. కాగా మహారాష్ట్రలో కరోనా ఉగ్రరూపం కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా గడచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 2436 పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారణ కావడంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 52,667కు చేరుకుంది. తాజాగా సోమవారం 60 మంది చనిపోవడంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం మరణాల సంఖ్య 1695గా ఉంది. తమిళనాడులోను నిన్న ఒక్క రోజే అత్యధికంగా 805 పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం బాధితుల సంఖ్య 17,082కు చేరుకుంది.

వీరిలో ఇప్పటివరకు 118 మంది చనిపోయారు. గడచిన 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో వైరస్ కారణంగా ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కాగా గుజరాత్‌లో కోవిడ్ మరణాల పరంపర కొనసాగుతోంది. గడచిన 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో 30 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా మొత్తం మరణాల సంఖ్య 888కు చేరుకుంది. మధ్య ప్రదేశ్‌లోను మరణాల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు 6859 మందికి కరోనా సోకగా వీరిలో 300 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఇప్పటివరకు 278 మంది కరోనా సోకి మరణించగా, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 276 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

మహారాష్ట్రలో మరో 80 మంది పోలీసులకు కరోనా

మహారాష్ట్ర పోలీసును కరోనా వణికిస్తోంది. తాజాగా గడచిన 24 గంటల్లో 80 మంది పోలీసులకు కరోనా సోకడం కలకలం రేపుతోంది. అలాగే తాజాగా ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఇప్పటివరకు కోవిడ్ బారిన పడిన పోలీసుల సంఖ్య 1889కి చేరగా, 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 838 మంది పోలీసులు కోలుకొని డిశ్చార్జి కాగా,1031మంది చికిత్స పొందుతున్నారు. కాగా కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు కేసులు లేకుండా ఉన్న కేరళలో ఇప్పుడు కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 1000కి చేరువైంది.

మంగళవారం తాజాగా 67 కేసులు నమోదు కావడంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 964కు చేరింది. ఇందులో 415 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. కాగా కర్నాటకలో మంగళవారం తాజాగా 101 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనాయి. దీంతో ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో మొత్త కేసుల సంఖ్య 2,283కు చేరుకోగా వీరిలో 1459యాక్టివ్ కేసులు. ఇప్నటివరకు 44 మంది చనిపోయారు. మంగళవారం డిశ్చార్జి అయిన 43 మందితో కలిపి ఇప్పటివరకు 748 మంది కోలుకున్నారు. కాగా మంగళవారం ఒక్కరు కూడా చనిపోలేదు.

ఒడిశాలో 84 మంది డిశ్చార్జి

ఇదిలా ఉండగా ఒడిశాలో మంగళవారం 84 మంది కరోనా బాధితులు డిశ్చార్జి అయ్యారు. దీంతో ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో డిశ్చార్జి అయిన వారి సంఖ్య 733కు చేరింది. మరో వైపు ఉత్తరాఖండ్‌లో గత 24 గంటల్లో 51కేసులను గుర్తించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 400కి చేరింది. ఇందులో 329 యాక్టివ్ కేసులు కాగా, నలుగురు మృతి చెందారు.

