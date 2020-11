ఎనిమిది రాష్ట్రాల నుంచే 69% కేసులు

కొత్తగా 41,322 కరోనా కేసుల నమోదు

న్యూఢిల్లీ : గడచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా నమోదైన 41,322 కరోనా కేసుల్లో 69 శాతం 8 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచే అధికంగా వెలువడ్డాయని కేంద్ర ఆరోగ్యమంత్రిత్వశాఖ శనివారం వెల్లడించింది. మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, కేరళ, పశ్చిమబెంగాల్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ల్లోనే అధికంగా నమోదౌతున్నట్టు ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించింది. తాజాగా మహారాష్ట్రలో 6185, ఢిల్లీలో 5482 , కేరళలో 3966 కేసులు వంతున తాజాగా కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో 11,57,605 పరీక్షలు నిర్వహించగా, దేశంలో ఇప్పటివరకు పరీక్షల సంఖ్య మొత్తం 13.82 కోట్లకు చేరుకుంది.మిలియన్ అంటే పదిలక్షల జనాభాకు లక్ష మార్కు దాటింది. ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య 1,00,159.7కు చేరిందని మంత్రిత్వశాఖ వివరించింది. యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 4,54,940 కాగా, మొత్తం కేసుల్లో ఇవి 4.87 శాతంగా నమోదైంది. పరీక్ష సామర్థం నిదానంగా సుస్థిరంగా సాగడంతో పరీక్షల సంఖ్యలో పురోగతి కనిపించింది.

దేశం మొత్తం మీద 2161 పరీక్ష ప్రయోగ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వీటిలో 1175 ప్రభుత్వ ప్రయోగశాలలు కాగా, 986 ప్రైవేట్‌వి. మొత్తం కోలుకున్న వారి సంఖ్య 87,59,969 కాగా, రోజుకు 41,452 మంది వంతున కోలుకున్నారు. పది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 76.55 శాతం వంతున రికవరీ కనిపించింది. ఒకే రోజు రికవరీలో ఢిల్లీలో గరిష్ఠ సంఖ్యలో 5937 కేసులు డిశ్జార్జి కాగా, కేరళలో 4544, మహారాష్ట్రలో 4089 కేసులు రికవరీ అయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో మొత్తం పది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 485మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా ఈ శాతం 78.35గా నమోదైంది.ఢిల్లీలో అత్యధికంగా 98 మంది, తరువాత స్థానం మహారాష్ట్రలో 85 మంది, పశ్చిమబెంగాల్‌లో 46 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శనివారం ఉదయం 8 గంటలకు దేశం మొత్తం మీద కేసుల సంఖ్య 93,51 109 కు చేరుకుంది. మరణాల సంఖ్య 1,35,200 కు పెరిగింది.

69% of daily new cases are contributed by 8 States