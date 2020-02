లక్నో: ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లోని సీతాపూర్ జిల్లాలో విషవాయువు వెలువడి ముగ్గురు పిల్లలతోసహా ఐడుగురు మరణించారు. ఈ సంఘటన గురువారం సంభవించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విషవాయువు కారణంగా ఏడుగురు మరణించినట్లు వెలువడిన వార్తలను సీతాపూర్ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ అఖిలేష్ తివారీ నిర్ధారించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియరావలసి ఉంది.

7 dead due to poisonous gas leakage in Uttar pradesh

