బ్రిడ్జి పైనుంచి కిందపడిన టాటాఎస్: ఏడుగురు మృతి

ముంబయి: మహారాష్ట్రలోని యువత్మాల్ జిల్లాలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కలాంబ్-జోడ్‌మోహ రోడ్డులో బ్రడ్జి పైనుంచి టాటా ఎస్ అదుపు తప్పి కింద పడిపోవడంతో ఏడుగురు మృతి చెందగా 12 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతులు వార్ధా జిల్లాలోని జోడమోహ గ్రామస్థులుగా గుర్తించారు. కోటేశ్వర్ ప్రాంతం నుంచి తన స్వస్థలానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మృతులు అమర్ అత్రమ్(29), మహదేవ్ చందంకర్(54), క్రిష్ణ ప్రశంకర్(55), అంజన వాంఖేడ్(69), బాబారావు వాంఖేడ్(50), సాంబాజీ మేశ్రమ్(65)గా గుర్తించారు. గాయపడిన వారిలో ఇద్దరు పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Seven persons died and 15 sustained injuries after a vehicle carrying them overturned in Yavatmal on Sunday. The injured are being treated at a local hospital here. Further details are awaited