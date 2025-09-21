నేటి ప్రపంచంలో ఆర్థిక శ్రేయస్సు అనేది అత్యంత కోరదగిన విషయం. తగినంత డబ్బు ఉండటం మీకు సంతోషాన్ని ఇవ్వదు లేదా శాంతిని మరియు సౌకర్యాన్ని అందించదు. ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం దానిని సురక్షితంగా ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలో నేర్చుకోవడం ముఖ్యం. కొన్నిసార్లు, తొందరపాటు నిర్ణయాలు మిమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టవచ్చు. పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ప్రజలు చేసే కొన్ని తీవ్రమైన తప్పులను ఈ కథనం హైలైట్ చేస్తుంది.
(1) పోంజీ పథకాలలో (లేదా త్వరిత రాబడిని వాగ్దానం చేసే పథకాలలో) పెట్టుబడి పెట్టడం మానుకోండి: తక్కువ వ్యవధిలో భారీ రాబడి వస్తుందనే వాగ్దానాన్ని ఎప్పుడూ నమ్మవద్దు. తక్కువ కాలంలో చట్టబద్ధమైన మార్గాలలో మీ డబ్బు/పెట్టుబడులను రెట్టింపు చేస్తామని ఎవరూ హామీ ఇవ్వలేరు. నేటి ప్రపంచంలో, ఒక మోస్తరు స్థాయి ప్రమాదం ఉన్న పథకం లేదా పెట్టుబడి సాధనం చట్టబద్ధమైన మార్గంలో సగటున 15-20% వార్షిక రాబడిని (లేదా గరిష్టంగా 25%) అందించగలదు. ఈ స్థాయికి మించిన వృద్ధిని అందించడం అత్యంత ప్రమాదకరం, అస్థిరమైనది మరియు నిలకడలేనిది. ఇది కొంతకాలం బాగా పనిచేయవచ్చు లేదా సజావుగా సాగవచ్చు కానీ చివరికి ఆ పథకం కుప్పకూలి, మీ మూలధనం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది.
(2) పెట్టుబడి మరియు జీవిత బీమాను కలపవద్దు: ప్రజలు పెట్టుబడి మరియు బీమా కలయికగా జీవిత బీమా పాలసీని కొనుగోలు చేసేవారు. రెండూ వేర్వేరు ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడతాయని వారు గ్రహించరు. పెట్టుబడి మీ సంపదను పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే, బీమా మీ జీవితాన్ని రక్షించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటుంది. అలా చేయడం ద్వారా, మీరు తగినంత బీమా కవరేజ్ మరియు తగినంత పెట్టుబడి లేని విచిత్రమైన పరిస్థితిలో చిక్కుకుంటారు. మనం బీమా ఉత్పత్తులను కేవలం దాని కవరేజ్ ఆధారంగా మరియు పెట్టుబడి ఉత్పత్తులను దాని వృద్ధి సామర్థ్యం ఆధారంగా కొనుగోలు చేయాలి.
(3) పెట్టుబడి కేంద్రీకరణను నివారించండి: మీ గుడ్లన్నింటినీ ఒకే బుట్టలో పెట్టవద్దు. ఈక్విటీ, ఫిక్స్డ్-ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీలు, బంగారం మరియు రియల్టీ వంటి విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తులు లేదా ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగించండి, తద్వారా ఇది కేంద్రీకరణ ప్రమాదాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ వ్యూహం ప్రతికూల ఆర్థిక పరిస్థితులలో కూడా కనీస వృద్ధిని నిర్ధారిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చెందుతున్న ఒక నిర్దిష్ట రంగంలో – ఉదాహరణకు, రియల్ ఎస్టేట్ లేదా ఐటీ – అధికంగా పెట్టుబడి పెట్టవద్దు. రేపు ఈ ధోరణి మారవచ్చు. మీ పోర్ట్ఫోలియోలో విభిన్న ఆస్తులు ఉండాలి, తద్వారా ఇది మార్కెట్ అస్థిరత మరియు ఆర్థిక మాంద్యం ఎదురైనప్పుడు కూడా వృద్ధి చెందగలదు.
(4) మీ పెట్టుబడి నిర్ణయాలను భావోద్వేగాలు నియంత్రించడానికి ఎప్పుడూ అనుమతించవద్దు: పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మీ మెదడును ఉపయోగించండి, మీ హృదయాన్ని కాదు. లాభదాయకత మరియు వృద్ధి సామర్థ్యం మీ పెట్టుబడి ప్రమాణాలుగా ఉండాలి. అంటే, కొన్నిసార్లు మీరు అధిక భావోద్వేగ విలువ ఉన్న మీ విలువైన ఆస్తులు, ఆస్తులు లేదా ఆస్తిని అమ్మవలసి ఉంటుంది. ఆ సమయంలో, భావోద్వేగాలు కాకుండా – వ్యాపార చతురత మరియు తర్కం – తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలి. స్టాక్ ట్రేడింగ్లో కూడా, భావోద్వేగాలు మరియు ధోరణులు మిమ్మల్ని ‘మార్కెట్ను అంచనా వేయడానికి’ ప్రేరేపిస్తాయి – ఇది మార్కెట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆస్తులను కొనడం మరియు మార్కెట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాటిని అమ్మడం అనే వ్యూహం. ఇది అన్ని సమయాలలో విజయవంతం కాకపోవచ్చు. ఉత్తమ సూత్రం ఏమిటంటే, ధోరణులకు తక్షణ ప్రతిచర్యతో స్పందించవద్దు మరియు సరైన సమయం కోసం ప్రశాంతంగా పెట్టుబడి పెట్టి ఉండండి.
(5) పెట్టుబడి చిట్కాల కోసం సోషల్ మీడియా వైపు ఎప్పుడూ చూడవద్దు: నేడు సోషల్ మీడియా ఉచిత పెట్టుబడి చిట్కాలు మరియు ఆర్థిక సలహాలతో నిండి ఉంది. అయితే, వాటిలో చాలా వరకు అర్హత లేని లేదా అనర్హులైన వ్యక్తులచే ఇవ్వబడతాయి. ఈ కంటెంట్లో చాలా వరకు అసంపూర్ణమైనవి మరియు తప్పుడువి, ఇవి మిమ్మల్ని భారీ నష్టం మరియు బాధ్యతలోకి నెడతాయి. మీ పెట్టుబడి మార్గదర్శకత్వం కోసం ఎల్లప్పుడూ ప్రామాణికమైన మూలాలు మరియు ప్రసిద్ధ సంస్థలు/ఏజెన్సీలచే ప్రచురించబడిన నివేదికలు మరియు అధ్యయనాలపై ఆధారపడండి.
(6) పెట్టుబడి ప్రయోజనం కోసం క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించవద్దు (అనధికార యాప్ల నుండి అప్పు తీసుకోవద్దు):కొన్నిసార్లు, ప్రజలు పెట్టుబడి ప్రయోజనం కోసం డబ్బు తీసుకోవడానికి క్రెడిట్ కార్డులు/అనధికార రుణ యాప్లను ఉపయోగిస్తారు. కానీ గుర్తుంచుకోండి, క్రెడిట్ కార్డులు (మరియు ఇతర నియంత్రణ లేని యాప్లు) తరచుగా నగదు విత్డ్రాలపై మరియు తక్షణ నగదు రుణాలపై 20% కంటే ఎక్కువ వార్షిక వడ్డీని వసూలు చేస్తాయి. మీరు తిరిగి చెల్లింపులలో విఫలమైతే, ఆర్థిక ఛార్జీలు/జరిమానాలు 30% దాటవచ్చు. సాధారణంగా, ఏ ఆర్థిక ఉత్పత్తి ఈ రేటును మించి వార్షిక రాబడిని అందించలేదు. కాబట్టి, తక్కువ-వృద్ధి ఉన్న సాధనంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అధిక వడ్డీ రేటుకు అప్పు తీసుకోవడం ఖచ్చితంగా ఒక చెడ్డ ఆలోచన. అంతేకాకుండా, క్రెడిట్ కార్డు చెల్లింపు వైఫల్యం మీ క్రెడిట్ స్కోరు మరియు క్రెడిట్ రేటింగ్ను కూడా నాశనం చేస్తుంది.
(7) చిన్న వయస్సులో ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం మానుకోండి: చిన్న వయస్సులో – లేదా సంపాదన ప్రారంభించినప్పుడు – ఇళ్లు/ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం భారతదేశంలో ఒక సాధారణ పద్ధతి. ఫలితంగా, వారి నికర నెలవారీ ఆదాయంలో దాదాపు 30-40% గృహ రుణాలను తీర్చడానికే వెళ్తుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దాదాపు 20 సంవత్సరాల కాలంలో – బహుశా 30 సంవత్సరాల వయస్సు మరియు 50 సంవత్సరాల మధ్య – సంపాదన పూర్తిగా గృహ రుణ EMIలను చెల్లించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. సహజంగానే, మీరు ఇతర పెట్టుబడి ప్రణాళికలను పక్కన పెట్టవలసి వస్తుంది. ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు పదవీ విరమణ ప్రణాళిక వంటి పెట్టుబడుల కోసం గణనీయమైన మొత్తంలో డబ్బును మిగిల్చదు. ఉత్తమ దృష్టాంతం ఏమిటంటే, మీరు ప్రధాన వయస్సులో గరిష్టంగా ఆదా చేసి, పెట్టుబడి పెట్టి, దానిలో కొంత భాగాన్ని తక్కువ రుణ భాగంతో ఆస్తి/ఇంటిని కొనడానికి ఉపయోగించడం. గుర్తుంచుకోండి, మీ గృహ రుణం పెద్దది అయితే, వడ్డీ భాగం మీ సంపాదనలో అధిక భాగాన్ని తినేస్తుంది.