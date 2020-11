ఇంటింటికీ వెళ్లి జల్లెడ

70 శాతం మందికి లక్షణాలు లేని పాజిటివ్

చలికాలంలో అప్రమత్తం : డిఎంహెచ్‌ఒలకు హెల్త్‌డైరెక్టర్

సెకండ్ వేవ్‌ను సమర్థంగా ఎదుర్కొందాం

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షణాలు ఉన్న వారి కోసం ఇంటింటికి వెళ్లి జల్లెడ పట్టాలని హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు. అన్ని గ్రామాలు, పట్టణాల్లో ఆశాలు, ఏఎన్‌ఎంలు ఇంటింటికి వెళ్లి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయాలని ఆయన సూచించారు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సెకండ్ వేవ్ నివారణ చర్యలపై శుక్రవారం ఆయన కోఠి కమాండ్ కంట్రోల్ రూం నుంచి అన్ని జిల్లాల డిఎంహెచ్‌ఓలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈసందర్బంగా డిహెచ్ మాట్లాడుతూ…కరోనా సేకండ్ వేవ్‌ను అడ్డుకునేందుకు ఇప్పట్నుంచే అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. 70 శాతం మందికి కరోనా లక్షణాలు లేకుండా పాజిటివ్ తేలుతుండటంతో వారిని గుర్తించేందుకు మరింత ప్రాధాన్యం కేటాయించాలన్నారు. ఈమేరకు అన్ని ప్రాంతాల్లో టెస్టుల సంఖ్యను కూడా పెంచేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు.ఇప్పటికే 1096 కేంద్రాల్లో కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని, అనుమానితులు ఆయా కేంద్రాలకు వెళ్లి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని ఆయన కోరారు. మరోవైపు బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లు, మెట్రోమాల్స్, ఐటీ పార్కులు, ఇతరాత్రా జనసమర్ధ ప్రదేశాల్లో కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయాలన్నారు.

చలికాలంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి…

చలికాలంలో ప్లూ, స్వైన్‌ప్లూ, డెంగీ, మలేరియా, వంటి జబ్బులు ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉన్నందున మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని డిహెచ్ తెలిపారు. కోవిడ్ లక్షణాలను గుర్తించడంతో పాటు సీజనల్ జబ్బులపైనా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని డిఎంహెచ్‌ఓలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పంచాయితీ, పురపాలక సంఘాల అధికారులతో కలసి కోవిడ్ నివారణపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకువచ్చే విధంగా కృషి చేయాలన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లోనూ ఇప్పటికే ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. వీటికి అదనంగా కొత్తగా మరో 752 ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను కూడా సమకూర్చనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లోనూ ఆక్సిజన్ సేవలు అందించేలా వైద్యసిబ్బంది పనిచేయాలని, ఎలాంటి సమస్యలున్నా వెంటనే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలని తెలిపారు.

