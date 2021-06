కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ : 719 మంది వైద్యులు మృతి

న్యూఢిల్లీ : ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ గా ఉండి వైరస్ తో పోరాడుతున్న వైద్యులపై కరోనా పంజా విసురుతోంది. సెకండ్ వేవ్ లో కరోనా బారినపడి ఇప్పటి వరకు 719 మంది వైద్యులు చనిపోయారని ఇండియన్‌ మెడికల్‌ అసోసియేషన్‌ (ఐఎంఏ) ప్రతినిధులు తెలిపారు. అత్యధికంగా బిహార్‌లో 111 మంది వైద్యులు చనిపోయారని, ఢిల్లీలో 109, యుపిలో 79 మంది, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 63 మంది, రాజస్థాన్‌లో 43 మంది, జార్ఖండ్‌లో 39 మంది, గుజరాత్‌లో 37, తెలంగాణలో 36 మంది, ఎపిలో 35 మంది , తమిళనాడులో 32 మంది వైద్యులు కరోనా కాటుకు బలయ్యారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మొదటి వేవ్‌లో 748 మంది వైద్యులు కరోనాతో చనిపోయారని వారు వెల్లడించారు. కరోనాతో అవిశ్రాంతంగా పోరాడుతున్న వైద్యుల సంరక్షణకు అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

Indian Medical Association (IMA) says 719 doctors died during second wave of COVID-19 pandemic; maximum 111 doctors lost their lives in Bihar, followed by Delhi (109) pic.twitter.com/4CCFSIMZj6

— ANI (@ANI) June 12, 2021