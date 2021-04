కమ్మేస్తున్న కరోనా ఉప్పెన

24 గంటల్లో 3,49,691 కేసులు, 2,767 మరణాలు

మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీలో ఆగని మరణ మృదంగం

74 శాతం కేసులు పది రాష్ట్రాల్లోనే

న్యూఢిల్లీ: కరోనా మహమ్మారి రెండో దశలో భారత్‌ను ఉప్పెనలా కమ్మేస్తోంది. గడచిన 24 గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా 17,19,588 శాంపిళ్లను పరీక్షించగా 3,49,691 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఆదివారం బులెటిన్ విడుదల చేసింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం కేసుల సంఖ్య 1,69,60,172కు చేరింది. కొత్తగా 2,17,113 మంది మహమ్మారినుంచి కోలుకున్నారు. దీంతో ఇప్పటివరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య 1,40,85,110కి చేరుకుంది. కాగా కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రికవరీలు రేటు 83.05 శాతానికి తగ్గింది. తాజాగా కరోనా మరణాల సంఖ్య సైతం రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యాయి.

గడచిన 24 గంటల్లో 2,767 మంది మహమ్మారి బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. దీంతో వైరస్ వెలుగు చూసినప్పటినుంచి దానిబారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 1,92,311కు చేరింది. ఇక మరణాల రేటు 1.14 శాతానికి చేరింది. గడచిన కొద్ది రోజులుగా కొత్తగా నమోదవుతున్న కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుండడంతో దేశంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య కూడా భారీగానే పెరిగింది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 26,82,751 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. ఇక టీకాల విషయానికి వస్తే.. శనివారం ఒక్క రోజే 25,36,612 మందికి వ్యాక్సిన్ అందించారు. దీంతో దేశంలో ఇప్పటివరకు మొత్తం టీకాలు తీసుకున్న వారి సంఖ్య 14,09,16,417కు చేరింది.

74% of the covid cases are found in 10 States