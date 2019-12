సోమాలియాలో కారు బాంబు దాడి: 79 మంది మృతి

మొగదీషు: సోమాలియా దేశం మొగదిషులో కారు బాంబుతో ఆత్మాహుతి దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ దాడిలో 79 దుర్మరణం చెందగా 149 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో ఆ దేశపు భద్రతా బలగాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఇప్పటి వరకు ఏ ఉగ్రవాద సంస్థ దాడికి పాల్పడినట్టు వెల్లడించలేదు. ఆల్ ఖైదా, ఆల్ షాబాబ్ అనే ఉగ్రవాద సంస్థలు దాడికి పాల్పడి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 2017లో మొగదీషులో జరిగిన కారు బాంబు దాడిలో 587 మంది చనిపోయిన విషయం తెలిసిందే. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.

Suicide-bomber driving a car laden with explosives detonates at #Mogadishu’s Ex-control Afgoye. Casualties of this horrific blast is yet to clarify. #Somalia. pic.twitter.com/BaHeG44zV2

— Bashiir Maxmud (@BashiirMaxmud) December 28, 2019