ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు 799 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు

రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రియాంక అలా

మన తెలంగాణ/సిటీ బ్యూరో : మహబూబ్‌నగర్-‌రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం పరిధిలో మొత్తం 799 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి, జిహెచ్‌ఎంసి అదనపు కమిషనర్ ప్రియంక అలా తెలిపారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై బుధవారం జిహెచ్‌ఎంసి ప్రధాన కార్యాలయంలో రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రియాంక అలా, ఎన్నికల విభాగం అదనపు కమిషనర్ పంకజలు వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశమైయ్యారు. ఈ సమావేశానికి టిఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్సీ ఎం.శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, కాంగ్రెస్ నాయకులు నిరంజన్, ఎంఐఎం నుంచి సయ్యద్ జాప్రి, సిపిఐ నుంచి ఇ.టి.నరసింహాతో పాటు బిజెపి ఇతర పార్టీల నాయకులు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రియాంక అలా మాట్లాడుతూ ఆదివారం సెలవురోజు మినహా అన్ని పనిదినాల్లో ఈనెల 23వ తేదీ వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ఉంటుందన్నారు. కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారం నామినేషన్ల దాఖలు సందర్భంగా అభ్యర్థితోపాటు ఇద్దరిని మాత్రమే అనుమతించాలని ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు జారీ చేసిందని ఆమె వెల్లడించారు. అదేవిధంగా కేవలం రెండు వాహనాలకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంఆ ఇంటింటి ప్రచారం కేవలం 5గురితో మాత్రమే నిర్వహించాలని, రోడ్ షోలకు ఐదు వాహనాలలోనే నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ర్యాలీలు, సమావేశాలు, బహిరంగ సభలకు ముందుస్తూ అనుమతులు తప్పనిసరి అని తెలిపారు.

ఎకలక్ట్రానిక్, ప్రింట్ ఇతర ప్రచార మాద్యమాల్లో ప్రచారం నిర్వహించేందుకు ప్రకనటలను మీడియా సర్టిఫికేషన్, మానిటరింగ్ కమిటీ ముదస్తూ అనుమతి పొందల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఎన్నికల వ్యయంపై ఏలాంటి నియంత్రణ లేదని, అయితే ఎన్నికల ప్రచార వ్యయ వివరాలను మాత్రం రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. బ్యాలెట్ పత్రాలపై అభ్యర్థి పేరు, ఫోటో, పార్టీపేరును మాత్రమే ఉంటుందన్నారు. ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో 80 ఏళ్ల పైబడిన వృద్దులు, దివ్యాంగులు, కోవిడ్ బాధితులకు పోస్టల్ బ్యాలెట్లను అందజేయనున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు.

799 booths to be set up across for MLC elections