ప్రపంచ దేశాలకు 8 కోట్ల టీకా డోసులు : జోబైడెన్‌

వాషింగ్టన్‌ : ప్రపంచ దేశాలకు 8 కోట్ల కరోనా టీకా డోసులు అందచేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు జోబైడెన్‌ తెలిపారు. ఆస్ట్రాజెనెకా వ్యాక్సిన్‌తో పాటు ఫైజర్‌ బయో ఎన్‌టెక్‌, మోడెర్నా, జాన్సన్‌ అండ్‌ జాన్స్‌ టీకాలను సైతం వచ్చే నెలన్నరలో అందిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రపంచ దేశాలు కరోనాతో అల్లాడుతుంటే, తమ దేశం కూడా క్షేమంగా ఉండదని, ప్రపంచ దేశాలకు 80 మిలియన్ల టీకా డోసులను వచ్చే నెలన్నరలో అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఫైజర్‌, మోడెర్నా, జాన్సన్‌ అండ్‌ జాన్సన్‌ టీకాలను వేస్తున్నారు. అయితే ఆస్ట్రాజెనెకా వ్యాక్సిన్‌కు ఇంకా ఆమోదం లభించలేదు. 60 మిలియన్‌ మోతాదుల నిల్వలు ఉన్నాయి. ఫుడ్‌ అండ్‌ డ్రగ్‌ అథారిటీ (ఎఫ్‌డీఏ) అనుమతి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎఫ్‌డీఏ అనుమతి లభిస్తే కంపెనీ వాటిని వివిధ దేశాలకు సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంది. 80 మిలియన్‌ డోసులు దేశంలోని టీకా ఉత్పత్తిలో 13 శాతం అని, రష్యా, చైనా కంటే ఎక్కువగా అమెరికా కరోనా టీకాలను విరాళంగా ఇస్తుందని బైడెన్‌ స్పష్టం చేశారు.

America will never be fully safe while this pandemic is raging globally. That’s why today, I’m announcing that over the next six weeks we will send 80 million vaccine doses overseas.

It is the right thing to do. It is the smart thing to do. It is the strong thing to do.

— President Biden (@POTUS) May 17, 2021