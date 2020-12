కొత్త కరోనా.. జరపైలం

బ్రిటన్ నుంచి వచ్చిన వారిలో 8 మందికి కొవిడ్

ఇద్దరు హైదరాబాద్ జిల్లా వారు, మేడ్చల్, వరంగల్ అర్బన్, సిద్దిపేట, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కరు

1200 మందిలో 846 మంది శాంపిల్స్ పరీక్షలు పూర్తి

ఆరోగ్యశాఖ అధికారులతో మంత్రి ఈటల సమీక్ష

క్రిస్మస్, సంక్రాంతి వేడుకల్లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి

మాస్క్, భౌతిక దూరం, చేతులు శుభ్ర పరుచుకోవడం మానకండి

రాష్ట్ర ప్రజలకు మంత్రి ఈటల విజ్ఞప్తి

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : యూకే(యూనైటెడ్ కింగ్ డమ్) నుంచి మన రాష్ట్రానికి వచ్చిన వారిలో ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది మందికి కరోనా నిర్ధారణ అయింది. వీరి లో హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఇద్దరు, జగిత్యాల్‌లో 2, మేడ్చల్ 1, వరంగల్ అర్బన్ 1, సిద్ధిపేట్ 1, మంచిర్యాల జిల్లాలో మరోకరు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి పాత కరోనా నా? లేదా కొత్త స్ట్రెయిన్ సోకిందా? అని నిర్ధారించేందుకు సదరు వ్య క్తుల శాంపిల్స్‌ను అధికారులు హైదరాబాద్‌లో ని సిసిఎంబి(సెంటర్ ఫర్ సెల్యూలర్ అండ్ మా లిక్యూలర్ బయాలజీ) సంస్థకు పంపించారు. అక్కడ జీనోమ్ సిక్వెన్సీని గుర్తించి వైరస్ కొత్త దా? లేదా పాతదా? అనేది తేల్చనున్నారు.

అంతేగాక డిసెంబరు 9 తర్వాత వచ్చిన వాళ్ల తో పాటు, అంతకంటే ముందు వచ్చినోళ్లనూ ప్ర త్యేకంగా పరిశీలన చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటికే పాజిటివ్ వచ్చిన వారిని కలిసిన వారందరినీ కూడా ట్రేస్ చేస్తున్నట్లు వైద్యశాఖ పేర్కొంది. అంతేగా నెగెటివ్ వచ్చిన వారిని సైతం మానిటర్ చేస్తున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. అయితే ఈ కొత్త రకం వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెప్తున్న నేపధ్యంలో ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా వైద్యశాఖ విజ్ఞ ప్తి చేసింది. క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్, సంక్రాంతి వేడుకలకు ఈ ఏడాది దూరంగా ఉండాలని ఆరోగ్యశా ఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ రాష్ట్ర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. కొత్త కరోనా నేపథ్యంలో ప్రజలంతా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రభుత్వం సూచించిన అన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఆయన తెలిపారు.

మాస్క్, భౌతిక దూరం, తరచూ చేతులు శుభ్రపరుచుకోవాలన్నారు. కొత్త రకం కరోనా వైరస్ తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నెలకొన్న నేపధ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీసుకుంటున్న చర్యలపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఉన్నత అధికారులతో గురువారం బిఆర్‌కే భవన్‌లో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా మంత్రి ఈటల మాట్లాడుతూ… కరోనా వైరస్ భయం పూర్తిగా పోవాలంటే వాక్సిన్ ఒక్కటే మార్గంగా నిపుణులు చెబుతున్నారని తెలిపారు. కావున మన రాష్ట్రానికి డోసులు రాగానే వెంటనే ప్రజలకు అందించేందుకు పూర్తి స్థాయి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటికే వాక్సిన్ రవాణా, నిల్వ, పంపిణీపై అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. ప్రతి రోజు వ్యాక్సిన్ వేసేందుకు పది వేల మంది వైద్య సిబ్బందికి శిక్షణ కూడా ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.

వీరిలో ఒక్కొక్కరు రోజుకు వంద మంది చొప్పున ప్రతి రోజు పది లక్షల మందికి వాక్సిన్ వేసేలా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. మొదటి దశలో 70 నుండి 80 లక్షల మందికి టీకా వేయడానికి ప్రణాళిక సిద్దం చేశామన్నారు. హెల్త్, పోలీస్, మున్సిపల్, ఫైర్ సిబ్బందితో పాటు వయసు మీద పడిన వారికి మొదటి దశలో టీకా ఇవ్వనున్నామని మంత్రి అన్నారు. మొదటి డోసు వేసిన 28 రోజుల తరువాత రెండో డోసు వేసుకోవాలని, అందుకు అవసరం అయిన సాఫ్ట్ వేర్‌ను కూడా సిద్దంగా ఉంచామని మంత్రి తెలిపారు. వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్స్ లో తాగు నీరు, టెంట్లు, చైర్లు సిద్దం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అంతేగాక వాక్సిన్ సరఫరాకు అవసరం అయిన కోల్డ్ చైన్, ఎవరికి ఎక్కడ వాక్సిన్ అందించాలి? అనే మ్యాపింగ్, సిబ్బందికి ట్రైనింగ్, వాక్సిన్ సెంటర్‌లలో అవసరం అయిన సదుపాయాల్లో ఎక్కడ లోపం లేకుండా చూడాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశించారు.

11 సిటీ స్కాన్, 3 ఎంఆర్‌ఐ మిషన్లను కొనుగోలు చేయాలి

కరోనాలాంటి మహమ్మారులను తట్టుకోవాలంటే ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను పూర్తి స్థాయిలో బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని మంత్రి అన్నారు. సిఎం కె చంద్ర శేఖర్ రావు గారి ఆదేశాలతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను బలోపేతం చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. దీనిలో భాగంగా 11 సిటీ స్కాన్, 3 ఎంఆర్‌ఐ మిషన్లను వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని మంత్రి అధికారులకు ఆదేశించారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా వీటిని అందుబాటులోకి తేవాలన్నారు. అంతేగాక నాణ్యమైన వైద్య పరికరాలు తక్కువ ధరకు వచ్చేలా చూడాలన్నారు.

8 డయగ్నోస్టిక్స్ మినీ హబ్‌లు అందుబాటులోకి..

బస్తీ దవాఖానాలు విజయవంతం అయిన నేపథ్యంలో అక్కడికి వచ్చిన పేషంట్లకు ఉచిత వైద్య పరీక్షలు చేసేందుకు హైదరాబాద్‌లోని శ్రీరామ్‌నగర్, పానిపూర, బార్కాస్, జంగంపేట్, అంబర్‌పేట్, సీతాఫల్ మండీ, లాలాపేట్ , పురానాపూల్ ప్రాంతాల్లోని యూసిహెచ్‌సిల్లో 8 డయాగ్నోస్టిక్స్ మినీ హబ్ లను సిద్దం చేస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. వీటిలో రక్త పరీక్షలతో పాటు ఎక్స్‌రే, ఆల్ట్రా సౌండ్ , ఇసిజీ పరీక్షలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. వీటిని ఈ నెలాఖరు వరకు ప్రారంభిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేగాక రాష్ట్రంలో డయాలసిస్‌సెంటర్ ల సంఖ్యతో పాటు , మిషన్ల సంఖ్యను కూడా పెంచాలని ఆయన అధికారులకు ఆదేశించారు. డయాలసిస్ కోసం సుదూర ప్రయాణాలు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు.

అంతేగాక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అన్నిటినీ ఆధునిక సాంకేతిక పద్దతులకు అనుగుణంగా నవీనకరించాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఆయా ఏర్పాట్లు ఆరు నెలల్లో సిద్దం చేయాలని మంత్రి అధికారులకు సూచించారు. అయితే ఇందుకు సుమారు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు అవసరం అవుతాయని అధికారులు అంచనాలు వేయగా, అతి త్వరలోనే బడ్జెట్‌ను విడుదల చేస్తానని మంత్రి హమీ ఇచ్చారు. మరోవైపు అల్లోపతీ లో నయం కానీ కొన్ని జబ్బులకు ఆయుష్ వైద్య విధానంలోనూ తగ్గించేందుకు కృషి చేయాలని, ఈ మేరకు ప్రత్యేక ప్రణాళికను కూడా సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సయ్యద్ అలీ ముర్థుజా రిజ్వీ, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ వాకాటి కరుణ, వైద్య విద్యా సంచాలకులు డాక్టర్ రమేష్ రెడ్డి, ప్రజారోగ్య సంచాలకులు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు, టిఎస్‌ఎమ్‌ఐడిసి ఎండి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, కోవిడ్ 19 సాంకేతిక నిపుణులు కమిటీ సభ్యులు డా గంగాధర్‌లు పాల్గొన్నారు.

8 people who came from UK got corona possitive