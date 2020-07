దుండగుల కాల్పుల్లో 8 మంది యుపి పోలీసుల మృతి

కాన్పూర్: ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కరడుగట్టిన నేరస్థులు జరిపిన కాల్పుల్లో ఎనిమిది మంది పోలీసులు మరణించారు. మరో ఏడుగురు గాయపడ్డారు. మృతులలో ఒక డిఎస్‌పి అధికారి కూడా ఉన్నారు. కాగా..మరో సంఘటనలో పోలీసు కాల్పులలో ఇద్దరు నేరస్థులు మరణించారు. మొదటి సంఘటన చౌబేపూర్ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని డిక్రూ గ్రామంలో జరిగింది. 60కి పైగా క్రిమినల్ కేసులను ఎదుర్కొంటున్న వికాశ్ దూబే అనే నేరస్థుడిని అరెస్టు చేసేందుకు పోలీసులు గ్రామానికి వెళుతుండగా ఒక భవనంపై నుంచి పోలీసు జీపుపై కాల్పుల వర్షం కురిసింది. ఈ కాల్పులలో డిఎస్‌పి దేవేంద్ర మిశ్రా, మరో ముగ్గురు ఎస్‌ఐలు, నలుగురు కానిస్టేబుళ్లు మరణించారు.

తనను అరెస్టు చేసేందుకు పోలీసులు వస్తున్నారన్న సమాచారం ముందుగానే తెలుసుకుని దూబే తన ముఠా సాయంతో పోలీసులపై కాల్పులు జరిపి ఉండవచ్చని కాన్పూర్ ఐజి మోహిత్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. హంతకులు పోలీసుల నుంచి ఒక ఎకె-47 రైఫిల్, ఒక ఐఎన్‌ఎస్‌ఎఎస్ రైఫివల్, ఒక గ్లాక్ పిస్టల్, రెండు .99 పిస్టల్స్‌తో సహా ఆయుధాలను ఎత్తుకెళ్లినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరో సంఘటనలో నివడ గ్రామంలో ప్రేమ్ ప్రకాశ్ పాండే, అటుల్ దూబే అనే ఇద్దరూ నేరస్థులు పోలీసు కాల్పులలో మరణించారు. వీరి వద్ద నుంచి ఒక పిస్టల్‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొదటి సంఘటన సందర్భంగా పోలీసుల నుంచి నేరస్థులు ఎత్తుకెళ్లిన ఆయుధాలలో ఈ పిస్టల్ ఒకటని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

A case under Sec 307 was lodged against history-sheeter Vikas Dubey, police had gone to arrest him. JCBs were put up there which obstructed our vehicles. When cops got down, criminals opened fire. There was retaliatory firing but criminals were at a height, so our 8 men died: DGP pic.twitter.com/pxY6G7FyfM

— TOI Kanpur (@TOIKanpur) July 3, 2020