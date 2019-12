యుపిలో ‘పౌర’ జ్వాల

ఆందోళనల్లో 15కు చేరిన మృతుల సంఖ్య

రాంపూర్‌లో రెండు గంటలు హింసాకాండ

ఆందోళనకారులు పోలీసుల మధ్య ఘర్షణ

రాళ్లు రువ్వి వాహనాలకు నిరసనకారుల నిప్పు

లాఠీఛార్జి, దహనాలు, బాష్పవాయు ప్రయోగం

తొక్కిసలాటలో 8 ఏళ్ల బాలుడు బలి

జామియా బయట విద్యార్థుల ప్రదర్శన

దర్యాగంజ్ ఘటనలో ఆజాద్‌కు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ

లక్నో : పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి (సిఎఎ) వ్యతిరేకంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లో జరుగుతున్న ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారడంతో ఎనిమిదేళ్ల బాలుడితో సహా రాష్ట్రంలో శనివారం నాటికి 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని అధికారులు శనివారం తెలిపారు. రాంపూర్‌లో తాజాగా జరిగిన ఘర్షణల్లో శనివారం ఒకరు మరణించారు. శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు ఆందోళనకారులు నినాదాలు చేస్తూ, రాళ్లు రువ్వి దహనాలకు పాల్పడ్డారు. పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగడంతో రెండు గంటలపాటు హింసాకాండ కొనసాగిందని, దాంతో రక్షక దళాలు బాష్పవాయు గోళాల్ని ప్రయోగించి, లాఠీ ఛార్జి చేశారని అధికారులు వివరించారు. ఒక మతానికి చెందిన పెద్దలు నిరసనకు పిలుపు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో మరో ప్రదర్శనకు అనుమతి నిరాకరించడంతో ఘర్షణ ప్రారంభమైంది. రాంపూర్‌లోని హాథీ ఖానా చౌక్‌లో కొందరు గుమికూడడంతో పరిస్థితి హింసాత్మకంగా మారింది.

రాంపూర్‌లో శనివారం బంద్‌కు పిలుపు ఇచ్చిన సందర్భంగా నగరంలో ఈద్గాకు కొంత దూరంలో దాదాపు 500 మంది ఆందోళనకారులు గుమికూడారు. ‘నిరసనకారులు పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వారు. ఈ సంఘటనలో ఐదుగురు ఆందోళనకారులు గాయపడ్డారు. ఒకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బాష్పవాయువు వల్ల డజనుమందికి స్వల్పంగా గాయాలయ్యాయి. డజను మంది పోలీసులు కూడా గాయపడ్డారు’ అని రాంపూర్ డిఎం ఆంజనేయసింగ్ పిటిఐకి ఫోన్‌లో చెప్పారు. ఆందోళనలో కొందరు స్థానికేతరులు కూడా చేరినట్టు అనుమానిస్తున్నామని, పోలీసులు ఎక్కడా కాల్పులు జరపలేదని ఆయన అన్నారు. హింసాత్మక ఘటనల్లో 50 మంది పోలీసులు గాయపడ్డారని డిజిపి ఓపి సింగ్ శుక్రవారం చెప్పారు.

ఎఎంయులో మళ్లీ ఆందోళన

నాలుగు రోజులు ప్రశాంతంగా ఉన్న ఎఎంయు క్యాంపస్ శనివారం మళ్లీ ఆందోళనలకు నిలయమైంది. సిఎఎకి ,,శుక్రవారంనాటి పోలీసుల అకృత్యాలకు వ్యతిరేకంగా ఎఎంయు టీచర్స్ అసోసియేషన్‌తో పాటు బోధనేతర సిబ్బంది కూడా రాష్ట్రంలో పలుప్రాంతాల్లో ఆందోళనకు దిగారు. ఢిల్లీ గేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న షాజమాల్ వద్ద గుంపును చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు స్వల్పంగా బలప్రయోగం చేశారు. కాస్‌గంజ్ జిల్లాలో ఇంటర్‌నెట్ సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. వదంతుల్ని నమ్మవద్దని, శాంతిని కాపాడ్డంలో తోడ్పడమని, ప్రభుత్వం పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తోందని ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ శుక్రవారం రాత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.

జామియాలో మళ్లీ…

జామియా మిలియా ఇస్లామియా విద్యార్థులు శనివారం విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్ బయట ప్రదర్శన జరిపారు. కొన్ని రోజుల విరామం తర్వాత తిరిగి ఆందోళన జరిగింది. మొదట మహిళా విద్యార్థులు ఆందోళన ప్రారంభించగా తర్వాత మగ విద్యార్థులు వారితో వచ్చి చేరారు. కొందరు బయటి వారు కూడా ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. ‘పోరాటం తర్వాత స్వేచ్ఛను పొందండి’, ‘ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్’ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఆందోళన సందర్భంగా అభ్యంతరమైన భాష వాడవద్దని మహిళలు కోరారు.

చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కు జ్యుడీషియల్ కస్టడీ

పాత ఢిల్లీలోని దర్యాగంజ్ ప్రాంతంలో హింసాకాండ సందర్భంగా అరెస్టయిన భీం ఆర్మీ చీఫ్ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్‌కు ఢిల్లీకోర్టు శనివారం 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది. ఢిల్లీ గేటుకు దారితీసే జమా మసీద్ వద్ద జనాన్ని రెచ్చగొట్టినట్టు ఆధారం ఏదీ లేదు కనుక కోర్టు ద్వారా బెయిల్ కోరాడు. అయితే అతను సాక్షులను బెదిరించవచ్చనే కారణంతో పోలీసులు ఆజాద్ బెయిల్ అభ్యర్థనను వ్యతిరేకించారు. కోర్టు అతని బెయిల్ విజ్ఞప్తిని తోసిపుచ్చి, 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది.

దర్యాగంజ్ హింసాకాండలో అరెస్టయిన మరో 15 మందికి రెండు రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని (సిఎఎ) వ్యతిరేకిస్తూ ఆజాద్ సంస్థ శుక్రవారంనాడు పోలీస్ అనుమతి లేకపోయినా ఢిల్లీలోని జమా మసీదు నుంచి జంతర్ మంతర్ వరకు ఊరేగింపు నిర్వహించింది. ఢిల్లీ గేటు దగ్గర పోపలీసులు, పారామిలిటరీ సిబ్బంది వారిని ఆపేశారు. ఆ సందర్భంగా భద్రతా సిబ్బంది ఆజాద్‌ను అదుపులోకి తీసుకోడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే అతను మసీదులో ఉన్నాడు. శనివారం ఉదయం ఆజాద్ జమా మసీద్ బయటికి రాగానే అరెస్ట్ చేశారు.

8 year old among 15 dead in UP as stir intensifies