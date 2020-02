కొత్త పన్ను విధానంలోకి 80% పన్ను చెల్లింపుదారులు

రెవెన్యూ కార్యదర్శి అజయ్ భూషణ్ పాండే

న్యూఢిల్లీ: దాదాపు 80 శాతం పన్ను చెల్లింపుదారులు కొత్త పన్ను విధానంలో చేరవచ్చని రెవెన్యూ కార్యదర్శి అజయ్ భూషణ్ పాండే పేర్కొన్నారు. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బడ్జెట్‌లో ప్రభుత్వం కొత్త పన్ను విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. శుక్రవారం అజయ్ పాండే మాట్లాడుతూ, దేశ పన్ను చెల్లింపుదారులలో కనీసం 80 శాతం మంది ఈ కొత్త విధానాన్ని అవలంబిస్తారని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని అన్నారు. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కొత్త పన్ను విధానాన్ని బడ్జెట్‌లో ప్రతిపాదించారు. దీనిని స్వీకరించడం ద్వారా పన్ను చెల్లింపుదారులు గృహ రుణ వడ్డీ, ఇప్పటికే ఉన్న మినహాయింపులు, ఇతర పన్ను ఆదా పథకాలతో సహా తగ్గింపుల ప్రయోజనాన్ని వదులుకోవలసి ఉంటుంది.

బడ్జెట్‌కు ముందు 5.78 కోట్ల పన్ను చెల్లింపుదారులు, 69 శాతం మంది ప్రజలు ఉన్నారని ప్రభుత్వం పేర్కొంటోంది. 20 శాతం పన్ను చెల్లింపుదారులలో కొంతమంది కాగితపు పనిని నివారించాలనుకుంటున్నారు. కొత్త వ్యవస్థను అవలంబించాలని కోరుకుంటారు. సెప్టెంబరులో కంపెనీ పన్ను తగ్గించినప్పుడు ఇదే విధమైన ఎంపికను ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. 90 శాతం కంపెనీలు తక్కువ పన్ను రేటుతో మినహాయింపు వ్యవస్థను అవలంబించాయని పాండే చెప్పారు. చాలా మందికి కొత్త పన్ను విధానం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఆయన అన్నారు.

ప్రభుత్వం బడ్జెట్‌లో ప్రతిపాదించిన కొత్త పన్ను విధానం ప్రకారం, వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను రూ .2.5 లక్షల నుంచి రూ .5 లక్షల ఆదాయంపై 5 శాతం, రూ .5 నుంచి 7.5 లక్షలకు 10 శాతం, రూ .7.50 నుంచి 10 లక్షలకు 15 శాతం, రూ .10 లక్షల నుంచి రూ .12.5 లక్షల వరకు 20 శాతం, రూ.12.5 నుంచి 15 లక్షల ఆదాయంపై 25 శాతం, రూ .15 లక్షలకు పైబడిన ఆదాయంపై 30 శాతం చొప్పున పన్ను విధించాలని ప్రతిపాదించారు. కొత్త పన్ను పాలన పన్ను చెల్లింపుదారులే ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పన్ను చెల్లింపుదారులు పాత లేదా కొత్త విధానాల్లో దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చు. ప్రస్తుత ఆదాయపు పన్ను పాలనలో రూ .50 వేల తగ్గింపు, ఎల్‌ఐసి ప్రీమియం, ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80సి కింద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సహా వివిధ పొదుపు పథకాలలో రూ .1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడులపై రిబేటు వంటి నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.

