మూడేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారయత్నం

వరంగల్ క్రైం : మూడేళ్ల చిన్నారిపై కాటికి కాళ్లు చాపిన ఓ వృద్ధుడు(80) అత్యాచార యత్నానికి ఒడిగట్టాడు. ఈ ఘటన వరంగల్ పట్టణంలో చోటు చేసుకుంది. వరంగల్ ఎసిపి సారంగపాణి తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మిల్స్‌కాలనీ పోలీస్‌స్టేషన్‌లోని ఓ ప్రాంతానికి చెందిన మూడేళ్ల బాలికతో శనివారం సాయంత్రం కరీమాబాద్‌కు చెందిన కేదారి అనే వృద్ధుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో బాలిక కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వృద్ధుడిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశామని, విచారణ అనంతరం కేదారిని రిమాండ్‌కు తరలించినట్టు ఎసిపి సారంగపాణి, మిల్స్‌కాలనీ సిఐ నరేష్‌కుమార్ తెలిపారు.

80 yrs old man rape attempt on three year old child