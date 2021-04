జూన్ వరకు ప్రమాదమే

కరోనా మొదటి దశ కన్నా రెండో దశ తీవ్రత అధికం

యువత వల్లే వైరస్ వ్యాప్తి ఎక్కువైంది

రానున్న రోజుల్లో మరింత ఉధృతి

మహారాష్ట్ర నుంచి సరిహద్దు జిల్లాల్లో అత్యధికంగా వైరస్ వ్యాప్తి

15 రోజుల్లోనే పాజిటివ్‌ల సంఖ్య రెట్టింపు

80శాతం బాధితుల్లో కొవిడ్ లక్షణాలే లేవు

ప్రజల్లో నిర్లక్షం పెరిగింది, ఏం కాదులే అన్న భ్రమల్లో బతుకొద్దు

రాష్ట్రంలో చికిత్సపై ఆందోళన వద్దు

పడకలు, మందులు, ఆక్సిజన్ కొరత లేదు

రెమ్‌డెసివిర్ దివ్యౌషధం కాదు

రోజుకు 1.25లక్షల టెస్టులు చేస్తున్నాం -రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ సంచాలకులు డా. శ్రీనివాసరావు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: కరోనా చికిత్సపై ఆందోళన అవసరం లేదని రాష్ట్ర వై ద్య ఆరోగ్య శాఖ సంచాలకుడు శ్రీనివాస రావు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 44 ప్రత్యేక కొవిడ్ ఆస్పత్రులు ఉన్నాయని, అలాగే ప్రతీరోజూ రోజుకు 1లక్ష 25వేల కరోనా పరీక్షలు చేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. అయితే కరోనా చికిత్సపై ఆందోళన అవసరం లే దని, రాష్ట్రంలో పడకలు, మందుల కొరత, ఆక్సిజన్ కొరత లేదని చెప్పారు. 44 ప్రత్యేక కొవిడ్ ఆస్పత్రులున్నాయని, పడకల సంఖ్యను రెట్టింపు చేసి 116 ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో కొవిడ్ చికిత్స అందిస్తున్నామని చెప్పారు. జిహెచ్‌ఎంజి పరిధిలో 5 కొవిడ్ ప్రత్యేక ఆస్పత్రులు ఉన్నాయన్నారు. 80 శాతం కరోనా బాధితుల్లో లక్షణాలు లేవని, అయితే కొవిడ్ రెండో దశ వ్యాప్తి ఉద్ధృతంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు.

కరోనా పోయిందనే భ్రమలో జనం ఉన్నారని, శుక్రవారం ఒక్కరోజే 1లక్ష 26వేల చేయగా దాదాపు 5 వేల వరకు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అయ్యాయని, కరోనా వైరస్‌లో ముటేషన్స్ చాలా ఉన్నాయన్నారు. కాగా రాష్ట్రంలో కరోన పాజిటివ్ రేట్ 2.99 ఉందని, అలాగే దేశంలో 3.98పైగా ఉందన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కరోనా టెస్టుల సంఖ్య రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెంచుతామని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం 53వేల బెడ్స్ అందుబాటులో అన్ని హాస్పిటల్స్ కలిపి ఉన్నాన్నాయన్నారు. 116 ప్రభుత్వం హాస్పిటల్స్- హైదరాబాద్ లో 5 హాస్పిటల్స్ కోవిడ్ కోసం ఏర్పాటు చేశామని, ప్రైవేట్-, ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ బెడ్స్ కొరత లేదన్నారు. కొరొనా వచ్చిన వారిలో 80శాతం వారికి లక్షణాలు లేవని, కేవలం 12 శాతం మంది రోగులకు మాత్రమే కొంత సీరియస్ ఉందన్నారు. కరోనా పాజిటివ్ అనగానే అందరూ ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిన పరిస్థితి ఉండదని అన్నారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో బెడ్స్, మందుల కొరత లేదని, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు రమ్మని ఆయన తెలిపారు.

13 వందల సెంటర్లలో వ్యాక్సిన్

కరోనా విజృంభిస్తున్న దృష్ట ప్రజలు జూన్ నెల వరకు ప్రభుత్వం చెప్పినట్లు ప్రజలు పాటించాలని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13వందల సెంటర్లలో వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నామన్నారు. అయితే గత రెండు రోజుల నుంచి కొరత ఉందని, ఇప్పటికే 28లక్షల మందికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చామని, ఇందులో 25లక్షల వరకు మొదటి డోస్ ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. రాష్ట్రంలో వ్యాక్సిన్ టార్గెట్ లో 25శాతం రీచ్ అయ్యామన్నారు. ప్రజలకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే వెంటనే 104కి ఫోన్ చేసి తెలియజేయాలన్నారు.

ఫస్ట్ వేవ్ కంటే సెకండ్ వేవ్ సీరియస్

కరొనా ఫస్ట్ వేవ్ కంటే సెకండ్ వేవ్ చాలా సివియర్‌గా ఉందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంచాలకుడు శ్రీనివాస రావు వివరించారు. వ్యాధి వ్యాప్తి ప్రస్తు తం యూత్ వల్లే జరుగుతుందని, వ్యాధి లక్షణా లు ఉన్న వ్యక్తులు బయట తిరుగొద్దని తెలిపారు.

మహారాష్ట్ర వల్లే ముప్పు

తెలంగాణ కు మహారాష్ట్ర నుంచి ఎక్కువ వ్యాప్తి ఉందని, మహారాష్ట్ర నుంచి సరిహద్దు జిల్లాకు 20 మంది వచ్చారని, వారు సరిహద్దు జిల్లాలో ఉత్సవంలో పాల్గొన్నారని శ్రీనివాస రావు తెలిపారు. ఉత్సవం కారణంగా 435 వరకు కరోనా కేసులు నమోదైనట్లు పేర్కొన్నారు. గాలి ద్వారా వ్యాపించే దశకు కరోనా చేరుకుందని కొత్త మ్యుటేషన్ల కారణంగా వేగంగా వ్యాపిస్తోందని చెప్పారు. 15 రోజుల్లోనే పాజిటివ్ రేటు రెట్టింపు అయిందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో పరీక్షలు పెంచామన్నారు. ఇండస్ట్రియల్ ఆక్సిజన్ని పూర్తిస్థాయిలో వైద్య అవసరాలకు వాడుతున్నామని చెప్పారు.

రెమిడిసివిర్ దివ్య ఔషధం కాదు

రెమిడిసివిర్ ఇప్పటికి ప్రయోగాత్మక డ్రగ్ మాత్రమేనని, మందులు అతిగా వాడొద్దని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంచాలకుడు శ్రీనివాస రావు పేర్కొన్నారు. రెమిడిసివిర్ దివ్య ఔషధం కాదన్న ఆయన జూన్ వరకు కరోనాతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందేనన్నారు. పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నాయని, ప్రజలు అర్ధం చేసుకోవాలని అన్నారు. వైరస్‌ను లాక్‌డౌన్ చె య్యాలి, పండుగలు వస్తాయి పోతాయి ప్రాణాలు పోతే రావన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలు పోతుంటే, పబ్ లకు వెళ్లి డ్యాన్స్‌లు చేయటం.. తాగటం అవసరమా ? ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. చరిత్ర నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలని,కరోనా పాజిటివ్ అనగానే అందరూ ఆస్పత్రిలో చేరాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో బెడ్స్, మందుల కొరత లేదు. కాబట్టి ప్రజలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకే రండి అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

విదేశాల్లో విజృంభిస్తున్న వైరస్

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అమెరికా,ఇంగ్లండ్, బ్రెజిల్ దేశాల పై తీవ్రంగా కొరొనా ప్రభావం ఉందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంచాలకుడు శ్రీనివాస రావు తెలిపారు. భారతదేశంలోనూ కరోనా చేతుదాటి పోతే తట్టుకునే పరిస్థితి దేశానికి లేదన్నారు. కరోనాను ప్రజలు నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ప్రాణాపాయం ముప్పు ఉందని, ఇటీవల కాలంలో మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉత్సవం చేసుకోవడం వల్ల 4వందలకు పైగా కేసులు నమోదు అయ్యాయన్నారు. రాష్ట్రంలోనూ కొరొనా సెంకండ్ వేవ్ చాలా స్పీడ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతోందని, కొరొనా వైరస్ లో డబుల్ ముటేషన్స్ వచ్చాయన్నారు. రాష్ట్రంలో 20 వేల రెమిడెసివిర్ ఇంజక్షన్లు ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో ఉంచామని, దేశంలో రోజుకు 20 వేల రెమిడెసివిర్ ఇంజక్షన్లు తయారు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రెమిడెసివ్పి ప్రైవేటు వైద్యులకు అవగాహన కల్పించామని.. రెమిడెసివిర్, ఆక్సిజన్‌కు సంబంధించి కమిటీ పని చేస్తోందని తెలిపారు.

కొత్తగా 4,446 కరోనా కేసులు

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా బులెటిన్ ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ బులెటిన్ ప్రకారం రాష్ట్రంలో కొత్తగా 4446 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 3,46,331కి చేరింది. ఇందులో 3,11,008 మంది కోలుకొని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. కరోనాతో కొత్తగా రాష్ట్రంలో 12 మంది మృతి చెందారు. దీంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా మృతుల సంఖ్య 1809 కి చేరింది.

