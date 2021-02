దేశంలో 1,51,708 క్రియాశీల కేసులు

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో ఇంతవరకు 1,51,708 క్రియాశీల కేసులు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్యమంత్రిత్వశాఖ గురువారం వెల్లడించింది. మహారాష్ట్ర, కేరళ, పంజాబ్, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, గుజరాత్, చత్తీస్‌గఢ్ తదితర ఏడు రాష్ట్రాల్లో రోజువారీ కొత్త కేసులు పెరుగుతున్నాయని గత 24 గంటల్లో రోజువారీ కేసులు 16,738 వరకు పెరిగాయని వివరించింది. కొత్త కేసుల్లో 89 శాతం ఈ ఏడు రాష్ట్రాల్లోనే నమోదయ్యాయని చెప్పారు. మహారాష్ట్రలో రోజువారీ అత్యధిక కేసులు 8807వరకు నమోదు కాగా, తరువాత కేరళలో 4106 , పంజాబ్‌లో 558 కేసులు నమోదయ్యాయని తెలియచేశారు. గురువారం ఉదయం 7 గంటల వరకు 2,64,315 కేంద్రాల ద్వారా 1,26,71, 163 మందికి వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేయడమైందని ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ వెల్లడించింది.

