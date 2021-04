రాష్ట్రంలో వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో 9 మంది దుర్మరణం

మన తెలంగాణ/హాలియా : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శుక్రవారం నాడు జరిగిన వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాలలో 9మంది మృత్యువాత పడ్డారు. ఈక్రమంలో నల్గొండ జిల్లాలలో ఏడుగురు మృతి చెందగా, హైదరాబాద్ నగరంలో ఇద్దరు మరణించారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. నగరంలోని అంబర్‌పేటలో ద్విచక్ర వాహనాన్ని కారు ఢీకొట్టడంతో ఓ మహిళ మృతి చెందింది. శుక్రవారం ఉదయం 4 గంటల సమయంలో అంబర్‌పేట ప్రధాన రహదారిపై వేగంగా వచ్చిన మారుతి కారు, ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీ కొట్టింది.ఈ ఘటనలో ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తున్న భార్యాభర్తలు ఇద్దరికీ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గ మధ్యలో మల్లమ్మ మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

అలాగే పటాన్‌చెరు మండలం ఇస్నాపూర్ చౌరస్తా వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి చెందాడు. రాంగ్ రూట్లో వస్తున్న ట్యాంకర్‌ను తప్పించపోయి రోడ్డు పక్కన ఉన్న గుడిసలోకి కంటైనర్ దూసుకుపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో రోడ్‌పై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న శాంతి కుమార్(4) అనే బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. విషయం తెలిసిన పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అదేవిధంగా నల్గొండ జిల్లా నిడమనూరులో మిర్యాలగూడ నుంచి దేవరకొండ వైపు అతివేగంతో వెళ్తున్న లారీ ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పడంతో ఇద్దరు పిల్లలతో సహా తిప్పలమడుగు సర్పంచ్ దంపతులు మృతి చెందారు.బియ్యం లోడుతో వెళ్తున్న లారీ ఎదురుగా పుచ్చకాయల లోడుతో వస్తున్న టాటా ఏస్ వాహనాన్ని ఢీకొట్టి సుమారు 40 అడుగుల దూరం లాక్కెళ్లింది.

ఇంతలో బైక్‌పై కుటుంబంతో కలిసి ముప్పారం వెళ్తున్న తెప్పలమడుగు సర్పంచ్ తరి శ్రీను బైక్‌ను కూడా ఢీ కొట్టింది. ద్విచక్ర వాహనం లారీ కిందకు దూసుకెళ్లడం వల్ల శ్రీను లారీ కింద ఇరుక్కుపోయి మృతి చెందాడు. ఆయన భార్య విజయ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది.ఇద్దరు పిల్లలు శ్రీ విద్య, కుమారుడు వర్షిత్ ను మిర్యాలగూడ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు. టాటా ఏస్ వాహనంలో ఉన్న నిడమనూర్ మండలం ముప్పారం గ్రామానికి చెందిన నాగరాజు, యశ్వంత్, గరిడేపల్లికి చెందిన టాటా ఏస్ వాహనం డ్రైవర్ దస్తగిరి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. లారీ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంగా, అతివేగంతో వాహనం నడపడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.

అలాగే అనుముల మండలం చింతగూడెం స్టేజీ వద్ద శుక్రవారం నాడు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో బొడ్డుపల్లి మహేష్ (17), మాధవరపు శివచౌదరి (17), నడ్డి శ్రీకాంత్ (17) మృతి చెందారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. హాలియా మున్సిపాలిటీలోని అనుములకు చెందిన బొడ్డుపల్లి మహేష్, పెద్దవూర మండలం చింతపల్లి గ్రామానికి చెందిన మాధవరపు శివచౌదరి, గుర్రంపోడు మండలం నడ్డివారిగూడెంకు చెందిన నడ్డి శ్రీకాంత్ వీరు ముగ్గురు నల్లగొండలోని గౌతమి జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఇంటర్మీడియెట్ మొదటి సంవత్సరం హాల్ టిక్కెట్ తెచ్చుకుందామని ఒకరికొకరు సమాచారం ఇచ్చుకొని శ్రీకాంత్ బైక్ తీసుకొని వచ్చి వారి స్నేహితులను ఎక్కించుకొని నల్లగొండకు వెళుతుండగా మార్గమధ్యంలో చింతగూడెం సమీపంలో నల్లగొండ నుంచి ఎదురుగా వస్తున్న టిప్పర్ బైక్‌పై వెళుతున్న యువకులను ఢీకొనడంతో తలకు బలమైన గాయాలై తీవ్ర రక్తస్రావమై ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

ఈ సంఘటనతో ఆయా గ్రామాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. ముగ్గురు యువకులు చిన్ననాటి స్నేహితులు వీరు హాలియాలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఐదో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు కలిసి చదువుకున్నారు. అనంతరం ముగ్గురు కలిసి నల్లగొండలోని గౌతమి కళాశాలలో ఇంటర్‌లో చేరారు. మృత్యువులో కూడా వీరి స్నేహబంధం కొనసాగిందని పలువురిని కలిసివేసింది. అనుములకు చెందిన బొడ్డుపల్లి మహేష్ తండ్రికి ఏకైక కుమారుడు కావడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు చేతికందవచ్చిన ఏకైక కుమారుడు చనిపోవడంతో తల్లిడిల్లిపోతున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ వీరరాఘవులు, ఎస్‌ఐ శివకుమార్ తెలిపారు.

జానా, భగత్ పరామర్శ

ఆస్పత్రిలోని యువకుల మృతదేహాలను సందర్శించి మాజీ సీఎల్పీ నేత కుందూరు జానారెడ్డి, దివంగత నేత నోముల తనయుడు భగత్ వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి జరిగిన సంఘటనపై దిగ్బ్రాంతి వ్యక్త పరిచి వారి కుటుంబాలను ఆదుకుంటామన్నారు.

9 killed in different road accidents across the state