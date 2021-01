న్యూఢిల్లీ : గడిచిన ఒక్కరోజులో భారత్ లో కొత్త‌గా 9,102 మందికి కరోనా సోకినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు మంగళవారం ఉదయం మీడియాకు తెలిపారు. గడిచిన ఒక్కరోజులో క‌రోనా నుంచి 15,901 మంది కోలుకున్నారని, 117 మంది చనిపోయారని వారు వెల్లడించారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు భారత్ లో 1,06,76.838 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదయ్యాయని, 1,77,266 మంది కరోనాతో బాధపడుతూ చికిత్స పొందుతున్నారని, ఇప్పటివరకు కరోనా నుంచి 1,03,45,985 మంది కోలుకున్నారని వారు చెప్పారు. ఇప్పటివరకు కరోనాతో 1,53,587 చనిపోయారని, దేశంలో క‌రోనా వ్యాక్సినేష‌న్ ప్ర‌క్రియ వేగంగా కొన‌సాగుతోందని, ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 20,23,809 మందికి కరోనా టీకా ఇచ్చినట్టు అధికారులు తెలిపారు. స్వీయనియంత్రణతోనే కరోనా కట్టడి సాధ్యమన్నవిషయాన్ని ప్రజలు మరిచిపోరాదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు విధిగా ఆరు అడుగుల భౌతిక దూరం పాటించాలని, మాస్కులు ధరించాలని వారు సూచించారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతతో పాటు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, ప్రభుత్వం విధించిన కరోనా నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని వారు ప్రజలను కోరారు.

