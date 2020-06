975 కొత్త కేసులు… ఆరుగురు మృతి

జిహెచ్‌ఎంసి పరిధిలోనే 861 కరోనా పాజిటివ్‌లు

రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో కొనసాగుతున్న ఉధృతి

హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ, డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మా రావు గౌడ్‌కు సోకిన వైరస్

కరీంనగర్‌లో డిప్యూటీ మేయర్ భర్తకు కొవిడ్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: జిహెచ్‌ఎంసిలో కరోనా ఉధృతి కొనసాగుతుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నమోదవుతున్న కేసుల్లో దాదాపు 85 శాతం కేసులు గ్రేటర్ పరిధిలోనే వస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిహెచ్‌ఎంసి పరిధిలో 11813 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఇదిలా ఉండగా కొత్తగా 975 కేసులు నమోదు కాగా, ఆరుగురు మరణించినట్లు వైద్యారోగ్యశాఖ బులిటెన్‌ను ప్రకటించింది. వీటిలో జిహెచ్‌ఎంసి పరిధిలో 861, జిల్లాల్లో 114 కేసులు నమోదయ్యా యి. సోమవారం వైరస్ సోకిన వారిలో రాష్ట్ర హోంమంత్రి మహముద్ అలీ ఉండటం ఆందోళన కలిగించే అంశం. గత కొన్ని రో జులుగా వైరస్ లక్షణాలు ఉండటంతో ఆ యన హోం ఐసోలేషన్‌లోనే ఉంటున్నారని వైద్యులు తెలిపారు.

అయితే సోమవారం టెస్టు చేయగా పాజిటివ్ తేలిందని, దీంతో ఆయన బంజారాహిల్స్‌లోని ఓ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నారు. హోంమంత్రితో పాటు ఆయన మనవడికి కూడా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు సమాచారం. మిగతా కుటుంబ సభ్యులంతా హోం క్వారంటైన్‌లోకి వెళ్లారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. దీంతో పాటు కరీంనగర్‌లో మంత్రి కుడిభుజంగా వ్యవహరించే డిప్యూటి మేయర్ భర్త కూ కరోనా సోకిందని అక్కడి అధికారులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో కరీంనగర్ పట్టణం లో గందరగోళం పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రెండు రోజుల క్రితం వరకు సదరు వ్యక్తి హరితహరం కార్యక్రమంలో విరివిగా పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. దీంతో ఆయన ప్రైమరీ కాంటాక్ట్‌లను ట్రేస్ చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు డిప్యూటి స్పీకర్ పద్మారావు గౌడ్‌కు కరోనా పాజిటివ్‌గా తేలింది. దీంతో ఆయన హోం ఐసోలేషన్‌లో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు.

కొత్తగా నమోదైన కేసుల్లో జిహెచ్‌ఎంసి పరిధిలో 861 కేసులు, రంగారెడ్డి 40, మేడ్చల్ 20, నల్గొండ 2, సంగారెడ్డి 14, భద్రాద్రి 8. కరీంనగర్ 10, సిద్దిపేట్ 1, వరంగల్ అర్బన్ 4, మహబూబ్‌నగర్ 3, ఆసిఫాబాద్ 1, గద్వాల్ 1, వరంగల్ రూరల్ 5, మహబూబాబాద్ 1, కామారెడ్డి 2, యాదాద్రి ఇద్దరు ఉన్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో కరోనా బాధితుల సంఖ్య 15394కి చేరగా, డిశ్చార్జ్‌ల సంఖ్య 5582కి చేరింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం పర్యవేక్షణలో 9559 మంది చికిత్స పొందుతుండగా, వైరస్ దాడిలో ఇప్పటి వరకు చనిపోయిన వారి సంఖ్య 253కి పెరిగిందని వైద్యారోగ్యశాఖ డైరెక్టర్ డా శ్రీనివాసరావు ప్రకటించారు. ఒకే రోజు 2648 మందికి టెస్టులు చేయగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 975 మందికి వైరస్ సోకిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే వైరస్ దాడిలో చనిపోయిన వారి పూర్తి వివరాలు మాత్రం బులిటెన్‌లో వెల్లడించలేదు.

975 new cases, six deaths in Telangana on Monday