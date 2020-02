ప్రయాణాల్లో స్త్రీల టాయిలెట్ల సమస్య

బస్ స్టేషన్లలో ఎంత ఆధునికత ప్రవేశపెట్టినా, బస్సుల్లో ఎర్రబస్సు పోయి సెమీ లగ్జరీ, రాజధాని, గరుడ లాంటి సౌకర్యవంతమైన వాహనాలు వచ్చినా మరుగుదొడ్ల పరిస్థితిలో మాత్రం మార్పు తేవడం లేదు. అవే పాత కాలపు దొడ్డి చిప్పలు, లోటాలో నీళ్లు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు చాలా ఇళ్లల్లో, ఆఫీసుల్లో వెస్టర్న్ కమోడ్‌ల వాడకం పెరిగిపోయింది. వస్త్ర ధారణ రీత్యా, వయో భారం దృష్టా ఇప్పుడు అవే అవసరం, అనుకూలం. చాలా మంది యువతులు జీన్స్ ప్యాంట్లు, చుఢీదార్లు ధరిస్తున్నారు. అసలు చిప్పలపై లేదా ఫ్లోర్‌పై కాళ్ల మీద పూర్తిగా కూర్చుండే అలవాటే పోయింది.

మనకు తెలిసి బస్‌స్టేషన్లలో మహిళల మూత్రశాలల వద్ద సాధారణంగా కనిపించే దృశ్యమిది. ఆదరాబాదరాగా మూతశాలల్ని వెతుక్కొని చకచకా ఆ వైపు అడుగులు వేస్తున్న ఆడవాళ్లకు పక్క నుంచి బల్లపై రాయితోగాని, కర్రతోగాని కొడుతున్న చప్పుడు గడబిడగా చెవినపడుతుంది. అటువైపు చూడగానే డబ్బులు తీయి అన్నట్లుగానో, ఇటురా అన్నట్లుగానో చేయి ఆడిస్తూ కళ్లు ఎగరేసే మనిషి కనిపిస్తాడు. లేదా కనిపిస్తుంది. త్వరగా ఇంటికి చేరలేకున్నా, బస్సు దిగి మరో బస్సు ఎక్కవలసినవారికి, ఒకట్రెండు గంటలు ఏకబిగిన ప్రయాణం చేసిన వారికి వాష్‌రూం దర్శనం తప్పనిసరవుతుంది. వృద్ధులకు, మధుమేహ పీడితులకు మరీ ఆవశ్యకం.

మూత్రశాలల ప్రవేశ ద్వారం వద్ద మాత్రం ‘మూత్ర విసర్జన ఉచితం, మరుగుదొడ్లకు రెండు రూపాయలు చెల్లించండి’ అని తాటికాయంత అక్షరాలతో రాసి ఉంటుంది. పురుషులు వెళ్తుంటారు, వస్తుంటారు. వారికి మాత్రం సూచన సరిగానే వర్తిస్తుంది. మహిళల విషయంలో మాత్రం దౌర్జన్యంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తుంటారు. అయిదు రూపాయలు చేతిలో పెడితేగాని వారికి లోనికి అనుమతి లభించదు. ముందు జాగ్రత్తగానో, గత అనుభవంతో చిల్లర డబ్బులు చేతిలో సిద్ధంగా ఉంచుకునే వారు కొందరైతే, పర్సునంతా బోర్లేసి నాణేల కోసం వెతుకులాడేవారు మరి కొందరు. ఎంతటి వారినైనా నిలదీసే, నిలబెట్టే అధికారం ఆ ద్వార పాలకులకుంటుంది. చివరికి జిల్లా కలెక్టరయినా మహిళ అయితే డబ్బు తీయకుండా లోపలికి అడుగుపెట్టడం దుర్లభమే. ఎందుకంటే ఆ డ్యూటీ చేసే వారికి ఎవరి హోదా తెలియదు. ఎవరికీ గౌరవ మీయాలన్న ఇంగితం కూడా ఉండదు.

టాయిలెట్ల లోపల పురుషులకు మాదిరి ఒకేసారి పది, ఇరువై మంది వెళ్లేలా సౌకర్యం స్త్రీలకు ఉండదు. లోపల రెండు, మూడు చిన్న గదులుంటాయి. తలుపున్నా గొళ్లెముండదు. చేతిలో బ్యాగును తగిలించేందుకు కనీసం ఒక కొక్కెమైనా ఉండదు. గోడలన్ని అపరిశుభ్రంగా, గదంతా మూలం కంపుతో నిండి ఉంటుంది. అందులో కొత్తగా తెలుసుకోవలసిన విషయమేదీ లేకున్నా దీనిపై దృష్టి సారించవలసిన అవసరం, స్వచ్ఛ భారత్ నేలపై ఉన్న ఈ దౌర్భాగ్యం గురించి చర్చ మాత్రం అత్యావశ్యకమని ఒప్పుకోవాలి. బస్సులో సీట్ల విషయంలో స్త్రీలను గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం అని వినయ విధేయతలు ప్రకటించే ఆర్‌టిసి టాయిలెట్ల వద్ద మహిళలకు జరుగుతున్న అవమానం గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది.

హైదరాబాద్‌లో జిహెచ్‌ఎంసి నగరంలోని సినిమా హాళ్లు, షాపింగ్ మాల్స్ పార్కింగ్ చార్జీలు రద్దు చేసింది. కస్టమర్ల వద్ద ఎలాంటి అదనపు వసూళ్లు చేపట్టవద్దనేది వ్యాపారుల పాటించవలసిన కనీస ధర్మం. ఇదే సూత్రం ఆర్‌టిసి బస్సు ప్రయాణికులకూ వర్తిస్తుంది. టికెట్ కొని ప్రయాణం చేస్తున్నవారికి ఉచిత మరుగుదొడ్ల వసతి కల్పించడం వ్యాపార ధర్మం కిందికే వస్తుంది. బస్ స్టేషన్లలో టాయిలెట్ల నిర్వహణ వేలం పాట ద్వారా కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించడంతో పూర్తిగా అవి ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతిలోకి వెళ్లిపోయాయి. వాళ్లు ఇష్టారాజ్యాంగా వ్యవహరించడం వల్ల ప్రయాణికులు మరీ ముఖ్యంగా మహిళలు అవమానానికి, అమర్యాదకు గురవుతున్నారు. విశాలమైన స్టేషన్ ప్రాంగణాన్ని బస్సుల్ని శుభ్రంగా ఉంచేందుకు సిబ్బందినో, ఔట్ సోర్సింగ్‌నో వినియోగిస్తున్న ఆర్‌టిసి టాయిలెట్లను మాత్రం చిన్న చూపు చూసి బయటి వారికిచ్చి చేతులు దులుపేసుకోవడం ధర్మం కాదు.

స్త్రీలకు మరుగుదొడ్ల విషయంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు దీనికి ప్రాముఖ్యతనిస్తున్నాయి. పురుషులు, స్త్రీల వాష్ రూమ్స్ విషయంలో 1:3 నిష్పత్తిలో అరలు కేటాయించి, స్త్రీల క్యూను తగ్గించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. యూనిసెక్స్ టాయిలెట్ల ప్రవేశంతో పురుషులు, స్త్రీలు వేర్వేరనే భావన కూడా తొలిగిపోతోంది. ఎవరైనా వాడుకునే రీతిలో కమోడ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మగవారైతే నిలబడి మూత్ర విసర్జన చేసేలా ఆడవారు తిరిగి కూచొని పొత్తి కడుపు భారం దించుకునేలా అవి పని కొస్తున్నాయి. తక్కువ స్థలంలోనే అమర్చి చాటుగా చిన్న తలుపును బిగిస్తున్నారు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో వీటి వాడకం మామూలై మహిళలు పురుషుల మాదిరే వాడుకుంటున్నారు. ఆర్‌టిసి వారి నాన్ స్టాప్ బస్సుల ప్రవేశంతో ఏకబిగిన రెండు, మూడు గంటల పాటు బస్సులోనే ఉండిపోవలసి వస్తోంది.

ఒత్తిడిగా ఉన్న మగవారు అడిగితే డ్రైవర్ బయలులో ఒక చోట బస్సు ఆపుతాడు. మగవాళ్లు తమ పని దారెంట నిలబడి కానిస్తారు. అదే బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మహిళల సంగతి ఎవరికీ పట్టలేదు. కనీసం 50 కి.మీ. దూరానికి ఒక టాయిలెట్‌ని ఆర్‌టిసి నిర్మిస్తే మహిళల భారాన్ని దించినట్లవుతుంది. దీర్ఘ కాలం మూత్రాన్ని ఆపుకోవడం వల్ల మూత్రనాళ సంబంధ వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉంది. మూత్రాశయ కండరాల పట్టు సడలిపోతుంది. క్రమంగా మూత్ర పిండాలు కూడా దెబ్బ తింటాయి. జనాభాలో సగం అయిన మహిళల ఆరోగ్య రీత్యానయినా టాయిలెట్లపై శ్రద్ధ వహించవలసిన అవసరం ఉంది.

రాత్రంతా ప్రయాణం చేసే బస్సుల్లో బెర్తులు వచ్చినట్లు టాయిలెట్లు కూడా అందులోనే నిర్మించడం మొదలైంది. కర్నాటకకు చెందిన రాష్ట్ర రవాణా సంస్థ ఐరావతి సుపీరియా అనే మోడల్ బస్సుల్లో కెమికల్ టాయిలెట్ వసతి కల్పిస్తోంది. 2012 నుండే బెంగళూరు నుంచి చెన్నైకి, తిరుపతికి ఈ సర్వీసులు నడుపుతోంది. కొని ప్రైవేటు రవాణా సంస్థలు కూడా ఈ సౌకర్యాన్ని ప్రయాణికులకు కల్పిస్తోంది. అయితే సామాన్యులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రయాణికులందరికీ శుభ్రతతో కూడిన టాయిలెట్లను, ఎలాంటి రుసుము వసూలు చేయకుండా అందుబాటులోకి తేవలసిన అవసరాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి, తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.

