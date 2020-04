న్యూఢిల్లీ: భారత్‌లో గడిచిన 24 గంటల్లో 991 కొత్త కరోనా పాజిటివ్ కేసులు, 43 మరణాలు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య,కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వశాఖ వెల్లడించింది. భారతదేశంలో మొత్తం కోవిడ్-19 కేసులు 14,000 మార్కును దాటాయని కేంద్రప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు దేశంలో 14,378 కరోనా కేసులు నమోదు కాగా… 480 చనిపోయారు. ప్రస్తుతం 11,906 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి కోలుకుని 1991మంది తమ ఇళ్లకు చేరుకున్నారు. భారత్‌లోని అన్ని రాష్ర్టాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కోవిడ్ వైరస్‌ విస్తరించింది. అయితే ఈ కరోనా భూతాన్ని తరిమికొట్టేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. అయిన కరోనా బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతూనే ఉంది.

991 new Covid 19 cases and 43 deaths last 24 hours

