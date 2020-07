కామారెడ్డి: జిల్లాలోని కొత్త బస్టాండ్ లో శుక్రవారం దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి బస్సు దిగి వెళ్తుండగా కిందపడి శ్వాస ఆడక అవస్థపడ్డాడు. అందరూ చూస్తూ ఉండిపోయారు కానీ… కరోనా వైరస్ భయంతో స్థానికులేవరూ అతడిని పట్టించుకుకోలేదు. దీంతో వ్యక్తి గంట పాటు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డాడు. స్పందించిన ఆర్టీసి అధికారులు బాధితుడుడిని 108 అంబులెన్స్ లో కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. బాధితుడిని మెదక్ జిల్లా బూరుగుపల్లికి చెందిన హన్మంతు(55)గా గుర్తించారు. అతని ఆరోగ్య పరిస్థితిపై పూర్తి సమాచారం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

A man fell down as he was getting off bus