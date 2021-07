ముంబయి : ప్రముఖ కోలీవుడ్ హీరో సూర్య నటించిన సినిమా ‘శూరరై పోట్రు’. ఈ సినిమాను తెలుగులో ‘ఆకాశం నీ హద్దురా’ పేరుతో డబ్ చేశారు. అయితే ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో సినిమా విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమాను బాలీవుడ్ లో రీమేక్ చేస్తున్నారు. కోలీవుడ్ లో ఈ సినిమాను నిర్మించిన సూర్య, జ్యోతిక, రాజశేఖర్‌ పాండియన్‌ , అబన్‌డంతియ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బాలీవుడ్‌లో కూడా ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా హీరో సూర్య బాలీవుడ్‌లోకి నిర్మాతగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. కోలీవుడ్ లో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించిన దర్శకురాలు సుధా కొంగరనే బాలీవుడ్‌లోనూ డైరెక్ట్‌ చేయనున్నారు. ఈ సినిమాలో ఏ బాలీవుడ్ హీరో నటిస్తారో ఇంకా తెలియరాలేదు. డెక్కన్‌ ఎయిర్‌ వేస్‌ అధినేత ఆర్‌.గోపీనాథ్‌ బయోపిక్ ను ‘శూరరై పోట్రు’ గా తెరకెక్కించిన విషయం తెలిసిందే.

Excited to announce our association with @Abundantia_Ent lead by @vikramix for #SooraraiPottru in Hindi, Directed by #SudhaKongara@CaptGopinath#Jyotika @rajsekarpandian @ShikhaaSharma03 @2D_ENTPVTLTD pic.twitter.com/ECjSpO9OOT

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) July 12, 2021