మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రస్తుతం కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమాలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి ‘ఆచార్య’ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. చిరంజీవి కెరీర్‌లో 152వ చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కొణిదెల ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రామ్‌చరణ్, మ్యాట్నీ మూవీస్ నిరంజన్ రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రానికి కరోనా వచ్చి బ్రేక్స్ వేసింది. అయితే అందరూ తమ సినిమాలకు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్ ఇస్తున్న నేపథ్యంలో చిరు సినిమా నుంచి కూడా అప్‌డేట్ వస్తుందని మెగా అభిమానులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

కాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు ఆగస్టు 22న జరుగనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి ‘ఆచార్య’కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ ఇవ్వబోతున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. చిరు బర్త్ డే నాడు సాయంత్రం 4 గంటలకు ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్, మోషన్ పోస్టర్ ని రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. అదే రోజు ఈ మూవీ టైటిల్ పై కూడా క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో మెగా అభిమానులు చిరు బర్త్ డే గిఫ్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. సందేశాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో కాజల్ ఆగర్వాల్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా మణిశర్మ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు.

We are ready with the first look and motion poster of #Chiru152. Meet you on August 22nd at 4PM !! pic.twitter.com/rptHhHgXvg

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) August 18, 2020