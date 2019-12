బెంగళూరు: మహిళా కండక్టర్‌పై యాసిడ్ దాడి జరిగిన సంఘటన కర్నాటక రాష్ట్రం బగాళాగుంటే ప్రాంతం పీన్యాలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. ఇందిర అనే మహిళ బిఎంటిసి సంస్థలో కండక్టర్ పని చేస్తోంది. ఇందిర భర్త బాలాజీ కూడా డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. తుమకూరు ప్రాంతం శిర నుంచి పీన్యా బసు డిపోలో గత 17 సంవత్సరాల పని చేస్తున్నారు. గురువారం ఉదయం ఐదు గంటలకు డ్యూటీకి వెళ్తుండగా ఇద్దరు దుండగులు బైక్‌పై వచ్చి ఇందిర ముఖంపై యాసిడ్ పోసి వెళ్లిపోయారు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఆస్పత్రికి చేరుకొని ఆమె భర్త బాలాజీ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇద్దరు దుండగులు హెల్మెట్ ధరించి ఉన్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. సిసి కెమెరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు వెల్లడించారు. గత నాలుగు నెలల క్రితం ఇందిరను కారుతో ఢీకొట్టారు. అప్పుడు ఆమె చిన్నపాటి గాయాలతో బయటపడింది. కానీ అప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని, హత్యాయత్నం చేశారని సదరు కండక్టర్ గ్రహించలేదు.

