Action King Arjun Mufti Police

యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ‘ముఫ్తీ పోలీస్’ చిత్రాన్ని నిర్మాత జి. అరుల్ కుమార్ సమర్పణలో జి.ఎస్. ఆర్ట్ నిర్మిస్తోంది. నూతన దర్శకుడు దినేష్ లెట్చుమనన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం పవర్ఫుల్ టీజర్ విడుదలైంది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఈ టీజర్ థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో సినిమాపై అంచనాలను పెంచింది. ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్లో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ సినిమా తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషలలో ఒకేసారి విడుదల కానుంది.
