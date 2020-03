హైదరాబాద్: లోక్ సభలో కాంగ్రెస్ ఎంపి రేవంత్ రెడ్డి డ్రోన్ వ్యవహారాన్ని ఎంపి నామా నాగేశ్వర్ రావు ప్రస్తావించారు. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం రేవంత్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. డ్రోన్ కెమెరాలతో ప్రైవసీని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేశారని, పోలీసుల కళ్లుగప్పి రేవంత్ రెడ్డి డ్రోన్ కెమెరాలతో చిత్రీకరణ చేశారన్నారు. రేవంత్ చర్యను పౌరవిమానయాన మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

MP Nama Nageshwar Rao addressed the drone affair of Congress MP Revant Reddy in the

Lok Sabha. Demanded action against Revant under the Aircrafts Act. Revanth Reddy,

who was blindfolded by the police, was shot dead with drone cameras. Revanth’s

action was brought to the attention of the Minister of Civil Aviation.