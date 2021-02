కొవిడ్ నిబంధనలు పాటించని స్కూళ్లపై చర్యలు

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో కొవిడ్ నిబంధనల అమలుపై పాఠశాల విద్యాశాఖ దృష్టి సారించింది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యం దృష్టా అన్ని పాఠశాలల్లో కచ్చితంగా కొవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేయగా, క్షేత్రస్థాయిలో కొవిడ్ నిబంధనల అమలు తీరును పరిశీలించాలని భావిస్తున్నారు. కొవిడ్ నిబంధనలు పాటించని పాఠశాలలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. మార్చి 1వ తేదీ నుంచి గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌తోపాటు రంగారెడ్డి, ఇతర జిల్లాల్లో అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో కొవిడ్ నిబంధనలపై అమలుపై తనిఖీలు నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. రాష్ట్రంలో ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 9,10 తరగతులకు ప్రత్యక్ష బోధన ప్రారంభం కాగా, బుధవారం నుంచి 6,7,8 తరగతులకు ప్రత్యక్ష బోధన ప్రారంభమైంది.

ఈ తరగతుల్లో 8,891 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 8,88, 742 మంది, 10,275 ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లోని 8,28,516 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. అయితే ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో తరగతి గదులు ఎలా ఉన్నాయి…? గదిలో ఎంతమంది విద్యార్థులు కూర్చుంటున్నారు..? విద్యార్థులకు మధ్య భౌతికదూరం పాటించేలా సీట్లు ఏర్పాటు చేశారా..? తదితర అంశాలను పరిశీలించనున్నారు. పాఠశాలల్లో శానిటైజర్లు, హ్యాండ్ వాష్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయా..? విద్యార్థులు, సిబ్బంది మాస్కులు ధరిస్తున్నారా..? అంశాలను పరిశీలించనున్నారు. అయితే కొవిడ్ నిబంధనలు పాటించని పాఠశాలల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

6,7,8 తరగతులకు రెండవ రోజు పెరిగిన హాజరు

రాష్ట్రంలో 6,7,8 తరగతులకు మొదటి 9 శాతం హాజరు నమోదు కాగా, రెండవ రోజు 14 శాతానికి పెరిగింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ యాజమాన్యాల పరిధిలో 6,7,8 తరగతులు ఉన్న పాఠశాలలు 18,374 ఉండగా, అందులో 14,14,497 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. రెండవ రోజు 2,01,020 మంది(14 శాతం) హాజరయ్యారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9,612 ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 7,57,319 మంది విద్యార్థులు ఉండగా, 1,02,831 (14 శాతం) హాజరయ్యారు. 8,056 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 5,47,479 మంది విద్యార్థులకు 94,244 (17 శాతం) మంది, 194 మోడల్ స్కూళ్లలో 52,383 మంది విద్యార్థులకు 3,564 మంది(7 శాతం), 475 కెజిబివిలలో 49,100 మంది విద్యార్థులకు 381 మంది(1 శాతం), పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో నడిచే 37 గురుకుల పాఠశాలల్లో 8,216 మంది విద్యార్థుల్లో మొదటి రోజు, రెండవ రోజు ఒక్కరు కూడా హాజరు కాలేదు. రాష్ట్రంలో 6,7,8 తరగతుల పాఠశాలల్లో రెండవ రోజుల ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో పోల్చితే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే హాజరు శాతం ఎక్కువగా నమోదైంది.

Action against schools that do not comply with regulations